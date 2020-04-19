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19.04.2020 - 01:01 |

Avrupa’da ‘Yaz’ sezonu! İşte tarihler...

UEFA ile koordineli hareket eden üye ülkeler tek tek lig takvimlerini belirliyor. Avrupa’nın 5 büyük ligi başta olmak üzere Türkiye gibi tüm ülkeler yaz aylarında sezonlarını tamamlamayı hedefliyor.

Avrupa’da ‘Yaz’ sezonu! İşte tarihler...

Takvimler hazır
Koronavirüs kriziyle durma noktasına gelen Avrupa futbolu yeniden harekete geçiyor. UEFA ile koordineli hareket eden üye ülkeler tek tek lig takvimlerini belirliyor. Her ne kadar salgın devam etse de tüm senaryolar değerlendirilerek belli bir tarih çıkarılıyor. Avrupa’nın 5 büyük ligi başta olmak üzere Türkiye gibi tüm ülkeler yaz aylarında sezonlarını tamamlamayı hedefliyor.

Belarus konusu
UEFA’da 21 Nisan Salı günü yapılacak bilgilendirme toplantısı ve 23 Nisan Perşembe günkü yönetim kurulu toplantısında liglerin takvimleri ele alınacak. Ülkelerin son durumları konuşulacak. En erken tarih olarak 9 Mayıs’la Almanya öne çıkarken, Belçika ve İskoçya’nın ligi tescil edip bitirme planları masaya yatırılacak. Belarus’a da devam etmesiyle ilgili sorular sorulacak.

İşte planlanan tarihler

Premier Lig: 8 Haziran
Championship: 16 Mayıs
İspanya La Liga: 28 Mayıs-12 Haziran
Almanya Bundesliga: 9 Mayıs
Fransa Ligue 1: 17 Haziran
Hollanda Eredivisie: 19 Haziran
Portekiz Liga NOS: 5 Haziran
Avusturya Bundesliga: 15 Mayıs
Yunanistan Süper Lig: 28 Mayıs

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