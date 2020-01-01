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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Avrupa'dan transfer haberleri: Ascacibar resmen Hertha Berlin'de
01.01.2020 - 22:29 |

Avrupa'dan transfer haberleri: Ascacibar resmen Hertha Berlin'de

Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, Stuttgart'ta forma giyen Santiago Ascacibar'ı kadrosuna kattı.

Avrupa'dan transfer haberleri: Ascacibar resmen Hertha Berlin'de
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Arjantin U23 Milli Takımı'nda da boy gösteren 22 yaşındaki futbolcu için mavi beyazlı ekip Stuttgart'a 12 milyon euroluk bonservis bedeli odeyecek.

Ascacibar bu sezon Stuttgart formasıyla 15 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Bu transfer aynı zamanda Avrupa piyasasında yılın ilk imzası olarak kayıtlara geçti.

Avrupadan transfer haberleri: Ascacibar resmen Hertha Berlinde

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