01.01.2020 - 22:29 |
Avrupa'dan transfer haberleri: Ascacibar resmen Hertha Berlin'de
Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, Stuttgart'ta forma giyen Santiago Ascacibar'ı kadrosuna kattı.
Arjantin U23 Milli Takımı'nda da boy gösteren 22 yaşındaki futbolcu için mavi beyazlı ekip Stuttgart'a 12 milyon euroluk bonservis bedeli odeyecek.
Ascacibar bu sezon Stuttgart formasıyla 15 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.
Bu transfer aynı zamanda Avrupa piyasasında yılın ilk imzası olarak kayıtlara geçti.