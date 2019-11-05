Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Avrupa'nın devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde!
05.11.2019 - 10:24 |

Avrupa'nın devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde!

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Krasnodar maçına Uğurcan Çakır için dünya devleri scout gönderiyor.

ABONE OL

Trabzonspor'da Onur Kıvrak'ık kadro dışı kalıp, yolların ayrılmasından sonra kaleyi devralan Uğurcan gösterdiği performans ile transferin gözdesi oldu. 

Asist Analiz'in haberine göre Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde perşembe günü Krasnodar ile oynayacağı maçta Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih Uğurcan Çakır'ı izlemek için scout gönderecek. Uzun süredir Liverpool'un takibinde olan başarılı kaleci için daha önce Manchester United scoutları Trabzon'a gelerek Uğurcan Çakır'ı izlemişti.

Trabzonspor'un Krasnodar ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maç saat 20.55'te başlayacak.

 Avrupanın devleri Uğurcan Çakırın peşinde

Avrupanın devleri Uğurcan Çakırın peşinde

 

 

Hamza Hamzaoğlu: "Bugünkü maç bizim takımımıza yakışmadı"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Emin Bayram’ı eski hocası Tuğberk Tanrıvermiş anlattı!
    Emin Bayram’ı eski hocası Tuğberk Tanrıvermiş anlattı!
  2. Fenerbahçe'nin en kritik sezonu!
    Fenerbahçe'nin en kritik sezonu!
  3. Sergen Yalçın: ‘O maçları kazansaydık
    Sergen Yalçın: ‘O maçları kazansaydık
  4. Başakşehir'den Süper Lig'e muhteşem dönüş!
    Başakşehir'den Süper Lig'e muhteşem dönüş!
  5. Nihat Özdemir: ‘Hangimiz hatasızız’
    Nihat Özdemir: ‘Hangimiz hatasızız’



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İki Fenerbahçeli Galatasaray’ı durdurdu

İki Fenerbahçeli Galatasaray’ı durdurdu

Galatasaray'da Lemina ve Linnes Trabzonspor’a yetişmiyorlar

Galatasaray'da Lemina ve Linnes Trabzonspor’a yetişmiyorlar

Beşiktaş’a TFF’den ret

Beşiktaş’a TFF’den ret

Fuat Çapa: "Son dakikaya kadar da kendi işimizi zora soktuk"

Fuat Çapa: "Son dakikaya kadar da kendi işimizi zora soktuk"

Sıradaki Haber