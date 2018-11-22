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22.11.2018 - 07:24 |

Avrupa'nın en yaşlısı Süper Lig

Türkiye Süper Ligi, yaş ortalaması en yüksek lig olarak göze çarpıyor...

Avrupa'nın en yaşlısı Süper Lig
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Türkiye Süper Ligi, Avrupa'nın 5 büyük ligiyle kıyaslandığında yaş ortalaması en yüksek lig konumunda bulunuyor.

Bundesliga (Almanya) 25,86 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en genç ligi unvanını elinde bulundururken, onu 27,04'le La Liga (İspanya), 27,1'le Premier Lig (İngiltere), 27,42'yle Serie A (İtalya) ve 28,53'le Süper Lig takip etti.

Avrupa'nın en yaşlı 6 takımı arasında da Türkiye'den 5 takım (Başakşehir 30,52), A.Gücü (30,09), Akhisar (29,6), Alanya (29,45) ve Beşiktaş (29,29) bulunuyor. Avrupa'nın en genç takınılan ise 23,85'le Monaco ve 23,89'la Leipzig.

En yaşlısı Emre Belözoğlu

Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftada forma giyen en yaşlı futbolcu konumunda. Turuncu-lacivertli ekibin 38 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, 4 müsabakanın tamamında da süre aldı.

Emre'nin ardından MKE Ankaragücü'nün orta saha oyuncusu Sedat Ağçay, başkent temsilcisinin stoperi Yalçın Ayhan ile Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel, ilk 4 haftada sahaya çıkan en yaşlı (36) oyuncular olarak ön plana çıktı.

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