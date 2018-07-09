Avrupa'nın kupası

CELAL UMUT EREN - HABER ANALİZ

Çeyrek final aşamasının ardından dev turnuvada geriye sadece 4 takım kaldı. Brezilya, Arjantin ve Uruguay’ın tel tel döküldüğü kupada sürprizler öne çıktı, Fransa-Belçika ve İngiltere-Hırvatistan eşleşmeleriyle adeta bir Avrupa Şampiyonası havası yakalandı.

Rusya’nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası’nda artık geri sayım başladı. Çeyrek final aşamasının tamamlandığı kupada geriye sadece 4 takım kaldı.

Yarın itibariyle yarı final mücadelelerinin sahne alacağı dev organizasyonda, birbirinden ilginç istatistikler, ilkler, rekorlar ve tarihi başarılar dikkat çekti.

Son 8 maçlarında özellikle Güney Amerika ülkelerinin dökülmesi öne çıktı. Son 16 turunda Arjantin’in vedasıyla başlayan yıkıcı süreç, Brezilya ve Uruguay’ın da yarı final görememesiyle tavan yaptı.

Son 4 takım arasında sadece Avrupa ülkeleri kaldı. Yarı finalde; Fransa-Belçika ve İngiltere-Hırvatistan eşleşmeleri ortaya çıktı. Bu turla beraber adeta bir Avrupa Şampiyonası havası yakalandı.

Dünya Kupası tarihinde ilk kez Almanya, Brezilya ve Arjantin üçlüsünden biri ilk kez yarı finalde yer alamadı. Son 4 takım arasına kalan ülkeler ise tarihi hasretlerini bitirerek bu noktaya ulaştı.

Kupanın favorilerinden Fransa, 2006 yılından sonra ilk kez yarı finale yükseldi. Horozlar, 12 yıl sonra bu başarıyı elde ederken, son şampiyonlukları 1998 yılında ev sahibi oldukları turnuvada gelmişti.

Belçika da 1986’da 4. olduğu turnuvadan tam 32 sene sonra yarı final aşamasına çıkmayı başardı. İngiltere, 1990’da İtalya’daki kupada yarı final oynayıp, 4. olmuştu. Ada ekibi tarihinde 3. kez yarı finali gördü. İngilizler ayrıca son şampiyonluklarını 1966 Dünya Kupası’nda elde etmişti.

Hırvatistan da 1998 Dünya Kupası’nda 3. olduktan tam 20 yıl sonra son 4 takım arasına kaldı ve tarihinde ikinci kez bu gururu yaşadı.

Yeni nesil teknik adamlar

Dünya Kupası’nda son 4 takım arasına kalan ülkelerin teknik direktörleri öne çıkıyor. Özellikle yeni nesil teknik adam olmaları nedeniyle, Fransa’da Didier Deschamps, İngiltere’de Gareth Southgate, Belçika’da Roberto Martinez ve Hırvatistan’da Zlatko Dalic isimleri beğeni topluyor.

49 yaşındaki Deschamps, 47 yaşındaki Southgate, 43 yaşındaki Martinez ve 51 yaşındaki Dalic genç yaşlarıyla dikkat çekiyor. En yaşlı ismin 51 yaşındaki Hırvatistan antrenörü Dalic olması bir diğer detay oldu.

Kahraman stoperler

Dev turnuvada yarı finale kalan takımları adeta stoperleri başarıya taşıdı. İngiltere’de İsveç karşısında ilk golü atan savunma oyuncusu Harry Maguire, Rusya önünde Hırvatistan’ı adeta ipten alan stoper Domagoj Vida, Brezilya önünde atılan ilk golde rakiplerini zorlayarak hataya sebebiyet verdiren tecrübeli defans Vincent Kompany ve Uruguay’ı 2-0’la geçerken perdeyi açan golü kaydeden Raphael Varane, ön plana çıktı.

Dünya Kupası’nda çeyrek final maçlarında stoperler başrolü aldı. Son 16 turunda da kalecilerin devleştiği kupada takım savunmalarının önemi ortaya çıktı.

Korner rekoru

Dünya Kupası’nda bu zamana kadar yapılan 60 maçta korner rekoru kırıldı. Çeyrek final aşamasının tamamlandığı dev turnuvada kornerden toplam 26 gol bulundu.

Son olarak Vida’nın Hırvatistan adına Rusya’ya attığı çeyrek finaldeki kafa golüyle beraber kupa tarihinin en yüksek rakamına ulaşıldı.

Daha önceki kupalarda atılan korner golleri ve rekorlar şöyle:

25 gol - 2014 Dünya Kupası

21 gol - 2002 Dünya Kupası

21 gol - 1998 Dünya Kupası

Kralların yarışı!

Kupada yarı finale kalan takımların golcüleri de parlıyor. Gol krallığı yarışında da son 4’e kalan ülkelerin forvetleri öne çıkıyor. İngiltere’nin attığı 11 golün 6’sına imzasını koyan Harry Kane, birinci sırada yer aldı.

İkinci sırada ise 4 golle Belçika’nın yıldızı Romelu Lukaku bulunuyor. Fransa ile parlayan Kylian Mbappe, 3 golle takipte duruyor.

Dünya Kupası künyesi

Yarı final aşamasına kalan 4 takımın Dünya Kupası geçmişleri de bir hayli dikkat çekiyor. Yarı finalistlerden Fransa ve İngiltere sadece 1’er kez şampiyon oldu.

Hırvatistan ile Belçika da daha önce hiç final aşaması göremedi. Hırvatistan’ın kupadaki en büyük başarısı 1998’deki üçüncülük olurken, Hırvatlar da 1986’da 4.’lük elde etti. Fransa tarihinde 6. kez yarı finale kaldı. İngiltere ise bu başarıyı 3. kez tekrarladı. Belçika ve Hırvatistan da 2. kez yarı finali gördü.

İki şehir kaldı!

Rusya’da şampiyonluk gününe yaklaşılırken, 12 ile başlayan statların sayısı da 2’ye düştü. Bununla beraber sadece iki şehirde maçlar oynanacak. Moskova’nın Luzhiniki Stadı ile St Petersburg’un Krestovsky Stadı yarı final, üçüncülük ve final maçlarına ev sahipliği yapacak.

Yarı finaldeki Hırvatistan-İngiltere maçı Moskova’da, Fransa-Belçika mücadelesi de St Petersburg’da yapılacak. Final karşılaşması da 81 bin kapasiteli Luzhiniki’de olacak. Üçüncülük mücadelesi de 64 bin kapasiteli Krestovsky Stadı’nda yapılacak.

157: Turnuvada 60 maç oynanırken 157 gol atıldı. Maç başına 2.62’lik gol ortalaması yakalanırken 11 gol kendi kalelerine gol atan oyunculardan geldi.

22: İngiltere, ilk yarısını önde kapattığı 22 Dünya Kupası maçında sadece bir kez yenildi (17G 4B); yenildikleri tek maç 1970 Dünya Kupası çeyrek finalinde Batı Almanya karşısındaydı.