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11.09.2020 - 12:59 |

Avrupa'nın yeni değeri Alphonso Davies

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Avrupa'nın dev ligleri yaz aylarında sona erirken, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi heyecanı da nefes kesti. KPMG Football Benchmark ekibi, son dört ayda piyasa değerinin yükselten oyuncuları araştırdı.

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Yapılan araştırmada listesinin en tepesinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih'in 19 yaşındaki yıldızı Alphonso Davies yer aldı. Kanadalı yeni star, son dört ayda piyasa değerini 35 milyon euro artırarak, 73 milyon euroya çıkarmayı başardı.

26 yaşındaki Fernandes değer arttırdı
Alphonso Davies'in ardından listenin ikinci sırasında Arsenal'in genç yıldızı Bukayo Sako yer aldı. 19 yaşındaki yıldız adayı, piyasa değerini 26 milyon euro yükselterek, 43 milyon euroya çıkardı. Listenin üçüncü sırasında yer alan Manchester United'ın Portekizli oyuncusu Bruno Fernandes ise 23 milyon euroluk artışla değerini 88 milyon euroya yükseltmeyi başardı. Manchester City'nin 20 yaşındaki yıldız adayı Phil Foden ise değerini 19 milyon euroya artırarak, 47 milyon euroya çıkardı.

Dört oyuncu 14 milyon euro düştü
Son dört ayda en çok değer kaybeden beş oyuncu ise Philippe Coutinho (Barcelona), Ainsley Maitland-Niles (Arsenal), James Rodriguez (Everton), Sergio Agüero (Manchester City) ve Felipe Anderson (West Ham United) oldu. Coutinho, Niles, Rodriguez ve Agüero'nün piyasa değeri 14 milyon euro düşerken, Anderson ise 13 milyon euro değer kaybetti.

Davies değerini daha yükseltecektir
KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Genç oyuncular performanslarıyla değerline değer katıyor. Son dört ayda değerini en çok artıran beş oyuncudan dördü 21 yaşının altında. Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansıyla en fazla değer artışı sağlayan Alphonso Davies’in başarılı performasını devam ettirmesi durumunda gelecekte dünyanın en iyi oyuncuları arasına girmesi hiç de şaşırtıcı olmayacak” dedi.

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