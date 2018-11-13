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13.11.2018 - 09:36 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Avrupa'nın zirvesindeki Türk: Mert Günok

Medipol Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok, takımını lig yarışında zirvede tutarken, Avrupa'daki meslektaşlarıyla da kıyasıya bir yarış içine girdi.

Avrupa'nın zirvesindeki Türk: Mert Günok
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Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftası geride kalırken liderlik yarışının en tepesinde yer alan Başakşehir'de kaleci Mert Günok'un performansı takıma güven veriyor. Ligde oynanan 12 mücadelenin 8'inde kalesini gole kapayan Günok, takımının şampiyonluk yarışında görevini fazlasıyla yerine getirmekte.

MERT GEÇEN SEZONUN ÇOK ÖTESİNDE

Geçen sezon transfer olduğu Medipol Başakşehir'de 4 lig ve 4 kupa maçına çıkan Günok, kaleyi devraldığı bu sezonda takımıyla 12 mücadeleye çıktı ve 8 maçta gol yemedi. Mert Günok'un etkili performansıyla sadece 5 golü kalesinde gören Başakşehir'e bu alanda en yakın takım olan Evkur Yeni Malatyaspor ise 10 gole engel olamadı.

Avrupanın zirvesindeki Türk: Mert Günok

MERT'İN RAKİBİ BREZİLYALILAR

Başakşehir'in 29 yaşındaki file bekçisi, gösterdiği performansla Avrupa'nın üst düzey takımlarına nazire yapıyor. Süper Lig gibi 12'nci haftası tamamlanan İngiltere Premier Lig'in lideri Manchester City ve Liverpool'da Medipol Başakşehir gibi kalelerinde 5'er gol görerek bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Premier Lig'in lideri Manchester City'nin kalesini koruyan Ederson, kalesini 6 kez gole kapatırken toplamda 1080 dakika forma giydiği ligde 5 gole engel olmadı. Liverpool'un file bekçisi bir diğer Brezilyalı kaleci Alisson ise Ederson gibi 6 maçta rakiplere gol izni vermezken toplamda 5 golü kalesinde gördü. Kaleye gelen isabetli topların kurtarış yüzdeleri açısından da bakıldığında en çok kurtarış yapan kaleci yine Mert Günok.

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