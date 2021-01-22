Avustralya Açık öncesi Carlos Bernardes kalp krizi geçirdi!

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık öncesinde karantina uygulaması sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Oyuncularının şikayetlerine yetkililerin cevap vermeleriyle başlayan polemiğin ardından şimdi de bir hakem kalp krizi geçirdi. Turnuvanın hakemlerinden Carlos Bernardes, oteldeki karantina odasında kalp krizi geçirdi ve ardından hastaneye kaldırıldı. Melbourne hastanesindeki hakemin durumunun stabil olduğu belirtildi.