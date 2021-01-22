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HaberlerTenis Haberleri Avustralya Açık öncesi Carlos Bernardes kalp krizi geçirdi!
22.01.2021 - 07:00 |

Avustralya Açık öncesi Carlos Bernardes kalp krizi geçirdi!

Avustralya Açık öncesinde karantina uygulaması sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Turnuvanın hakemlerinden Carlos Bernardes, oteldeki karantina odasında kalp krizi geçirdi.

Avustralya Açık öncesi Carlos Bernardes kalp krizi geçirdi!
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Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık öncesinde karantina uygulaması sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Oyuncularının şikayetlerine yetkililerin cevap vermeleriyle başlayan polemiğin ardından şimdi de bir hakem kalp krizi geçirdi. Turnuvanın hakemlerinden Carlos Bernardes, oteldeki karantina odasında kalp krizi geçirdi ve ardından hastaneye kaldırıldı. Melbourne hastanesindeki hakemin durumunun stabil olduğu belirtildi.

Avustralya Açık öncesi Carlos Bernardes kalp krizi geçirdi

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