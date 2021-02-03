MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTenis Haberleri Avustralya Açık'ın başlamasına 5 gün kala koronavirüs vakası yaşandı
03.02.2021 - 17:18 | | AA

Avustralya Açık'ın başlamasına 5 gün kala koronavirüs vakası yaşandı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın başlamasına 5 gün kala, bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Avustralya Açık'ın başlamasına 5 gün kala koronavirüs vakası yaşandı
ABONE OL

Turnuvanın düzenleneceği Victoria eyaletinin başbakanı Daniel Andrews, bir otel çalışanında Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, otelde ikamet eden 500 ile 600 arası tenisçi, takım ve organizasyon yetkilisinin turnuva başlayana kadar karantina altında kalacağını duyurdu.

Bu durumun 8 Şubat'ta başlayacak Avustralya Açık'ın açılış tarihinde değişikliğe yol açmayacağını vurgulayan Andrews, "Turnuva öncesinde test sonucu negatif çıkan her tenisçi, organizasyona katılabilecek." diye konuştu.

Daniel Andrews, Avustralya Açık öncesi Melbourne Park'ta devam eden 6 hazırlık turnuvasının ise yaşananlar nedeniyle kesintiye uğrayabileceğini belirtti.

Avustralya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokolleri gereği ülkeye varış yapan oyuncular, takımlar ve organizasyon yetkilileri, turnuva öncesi otellerinde 14 gün boyunca karantinaya alınmış ve bu sürenin dolmasının ardından tenisçiler hazırlık turnuvalarına katılabilmişti. Avustralya Açık'a, günlük 30 bin seyircinin katılmasına da izin verilmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'dan tarihi hamle!

Avustralya Açıkın başlamasına 5 gün kala koronavirüs vakası yaşandı

Rıza Çalımbay'ın VAR üzüntüsü
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. CANLI | Konyaspor - Gençlerbirliği
    CANLI | Konyaspor - Gençlerbirliği
  2. Antalyaspor-Beşiktaş - İlk 11'ler belli oldu
    Antalyaspor-Beşiktaş - İlk 11'ler belli oldu
  3. Başkan Mustafa Cengiz yarın soruları yanıtlayacak
    Başkan Mustafa Cengiz yarın soruları yanıtlayacak
  4. Avustralya Açık'ın başlamasına 5 gün kala şok!
    Avustralya Açık'ın başlamasına 5 gün kala şok!
  5. Giresunspor'un gözü şampiyonlukta
    Giresunspor'un gözü şampiyonlukta
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mesut Bakkal: 3 puan alabilirdik

Mesut Bakkal: 3 puan alabilirdik

Rıza Çalımbay: "2 golümüz maalesef VAR'dan döndü"

Rıza Çalımbay: "2 golümüz maalesef VAR'dan döndü"

Merhum futbolcu Sinan Tanış'ın adı mahallesindeki parka verildi

Merhum futbolcu Sinan Tanış'ın adı mahallesindeki parka verildi

Güven Yalçın: Beşiktaş bana şans vermedi

Güven Yalçın: Beşiktaş bana şans vermedi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet