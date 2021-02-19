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19.02.2021 - 14:40 | | AA

Avustralya Açık'ta Djokovic'in rakibi Medvedev

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 yenen Rus Daniil Medvedev, adını finale yazdırdı.

Avustralya Açık'ta Djokovic'in rakibi Medvedev
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler yarı final mücadelesinde, 4 numaralı seribaşı Medvedev ile 5 numaralı seribaşı Tsitsipas karşı karşıya geldi.

Toplam 2 saat 9 dakika süren mücadeleyi 6-4, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 kazanan Medvedev, final biletini aldı.

Rus sporcu, Tsitsipas karşısında 11'i klasmanın ilk 10 sırasında yer alan oyunculara karşı olmak üzere üst üste 20. galibiyetini elde etti.

Kariyerinde ikinci kez grand slam finaline yükselen 25 yaşındaki Medvedev, 2019 ABD Açık'taki ilk finalinde İspanyol Rafael Nadal'a 3-2 yenilmişti.

Medvedev'in finalde karşılaşacağı dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta daha önce oynadığı 8 final mücadelesini de kazandı.

Djokovic ile Medvedev arasında bugüne kadar oynanan 7 maçın 4'ünde kazanan taraf Sırp tenisçi oldu.

İki tenisçi, grand slam turnuvalarında sadece bir kez karşılaştı. 2019 Avustralya Açık son 16 turundaki mücadeleyi 3-1 kazanan Djokovic, tur atlamıştı.

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Avustralya Açıkta Djokovicin rakibi Medvedev

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