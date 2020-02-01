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01.02.2020 - 14:06 | | AA

Avustralya Açık'ta kadınlarda şampiyon Kenin

2020 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda, Garbine Muguruza'yı 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) yenen 14 numaralı seribaşı Sofia Kenin kazandı.

Avustralya Açık'ta kadınlarda şampiyon Kenin

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvasının kadınlar finalinde, 2016 Fransa Açık ve 2017 Wimbledon şampiyonu Muguruza ile kariyerinin ilk grand slam finaline çıkan Kenin karşılaştı.

Dokuz dakika süren ilk setin 3. oyunu belirleyici oldu. Servis kırarak 2-1 öne geçen Muguruza, puan kazandıran vuruşlarda 15-9 üstünlük sağlamasına rağmen yalnızca 2 fazla basit hata yaptığı seti 6-4 aldı.

2. sette korta bambaşka bir Kenin çıktı. İlk servislerinden yüzde 74, ikinci servislerinden ise yüzde 100 oranında puan alan ve sadece 4 basit hata yapan ABD'li raket, seti 6-2 alarak skoru 1-1'e getirdi.

Puanları bitirmekte zorlanan Muguruza, final setinin 5. oyununda 3 servis kırma fırsatı yakaladı ancak Kenin, peş peşe 5 puan alarak servisine tutundu. Sonraki oyunda Muguruza'nın çift hatasıyla servis kıran Kenin, 4-2 öne geçti.

Eski dünya 1 numarası İspanyol rakibinin konsantrasyonunun da düşmesiyle kontrolü iyice ele alan Kenin, seti 6-2, 2 saat 3 dakika süren karşılaşmayı da 2-1 kazandı.

21 yaşındaki Kenin, grand slam turnuvalarındaki ilk, kariyerindeki 4. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Bu başarısıyla dünya sıralamasında 7. sıraya yükselecek Kenin, 4,12 milyon Avustralya doları (yaklaşık 16,5 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

Avustralya Açıkta kadınlarda şampiyon Kenin

 

 

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