Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic

ONUR DİNÇER

Dünya 1 numarası, mental üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı, Rus rakibi yenerek şampiyonluğa ulaştı. Melbourne’de otel odası esaretine karşı duruşuyla turnuva öncesinin öne çıkan ismi olan Novak Djokovic, iki yıldız Nadal ile Federer’e bir adım daha yaklaştı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası bu sene olaylı başladı, olaylı bitti. Avustralya Açık start almadan önce gündemdeki bir numaralı isim olan Novak Djokovic şampiyonluğa ulaşarak zirveyi kimseye bırakmadı. Tek erkekler finalinde Rus Medvedev’i 7-5, 6-2 ve 6-2’lik setlerle 3-0 yenen Sırp raket, turnuvada üst üste 3 olmak üzere 9, toplamda 18. grand slam zaferini elde etti.

Melbourne’deki buluşma sağlık protokolleri çerçevesinde organize edildi. Turnuva için ülkeye gelen tenisçiler iki hafta otel odalarında karantinaya alındı, birçok itiraz yükseldi. Kortta çalışamayan ve kendisini turnuvaya hazırlayamayan sporcuların yataklarını duvara dayayıp odalarda antrenman yapması yankı uyandırmıştı.

Bu süreçte Djokovic’in yaklaşımı de ses getirdi. Sırp tenisçi sporculara tenis kortu bulunan özel ev tahsis edilmesi, 14 günlük karantinadan daha erken bırakılmalarını içeren bir talep listesi yayınladı. Devamında kimseye ayrıcalık tanınmayacağı yanıtını alırken, yıldız raket sporcuların sağlığını tehlikeye atmakla da itham edildi.

Böylece turnuva öncesine Djokovic’in yaptığı çıkış damgasını vurdu, kapanışı da sonrasında o yapacaktı... Final maçında rakibi kendisine ilk sette direnç gösterebildi. Medvedev 3-0 geriden gelip 3-3’te skoru eşitlese de, bu seti 7-5 vermekten kurtulamadı. Diğer iki seti 6-2’lik skorlarla kazanan Djokovic, tribünlerde protestonun yaşandığı final maçından galip ayrılarak, 15 milyon liralık ödülün de sahibi oldu.

Tribünde eylem maçı durdurdu

Avustralya Açık tek erkekler final mücadelesi protesto gösterisine sahne oldu. Üzerinde ‘sistematik ırkçılığa son verin’ yazılı tişört bulunan bir kadın protestocu ve beraberindeki arkadaşı tribünde ‘Göçmenlere özgürlük’ şeklinde slogan attılar.

İkinci set 2-1 Djokovic üstünlüğündeyken ve dördüncü oyunda Sırp tenisçinin 30-15 önde olduğu sırada gerçekleşen olay nedeniyle karşılaşma bir süreliğine durdu. Olay nedeniyle gerginlik yaşanırken, Djokovic de gelişmelerden hoşnutsuzluğunu yüz ifadesiyle sergiledi. Güvenlik güçleri müdahale ettiği iki eylemciyi kortun dışına çıkardı.

‘Sıra çim ve toprağa geldi’

Avustralya Açık’ta tek kadınlar şampiyonu olan Naomi Osaka gözünü, şampiyonluğu bulunmayan toprak ve çim kortlardaki grand slamlere çevirdi. ABD ve Avustralya olmak üzere dört kupasını da sert zeminde kaldıran 23 yaşındaki Japon raket, Wimbledon ve Fransa Açık’ta da başarılar kazanmak istediğini belirterek şunları söyledi: “Bu başarımı diğer grand slamlere de taşımak istiyorum. Şimdi en büyük hedefim bu turnuvalar. Evet ben sert kortta iyiyim, bunu herkes biliyor. Bundan böyle çim ile toprakta da başarılı olmayı amaçlıyor, başarımı tüm seneye yayan istikrarlı hale getirmek istiyorum.”