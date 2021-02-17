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HaberlerTenis Haberleri Avustralya Açık'ta Tsitsipas'tan muhteşem geri dönüş
17.02.2021 - 17:10 | | İSTANBUL (AA) -

Avustralya Açık'ta Tsitsipas'tan muhteşem geri dönüş

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Rafael Nadal'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Stefanos Tsitsipas, yarı finale yükseldi.

Avustralya Açık'ta Tsitsipas'tan muhteşem geri dönüş
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, 2 numaralı seri başı İspanyol Rafael Nadal ile 5 numaralı seri başı Yunan Stefanos Tsitsipas karşılaştı.

Kariyerinin 21. grand slam şampiyonluğu için mücadele eden Nadal, Tsitsipas karşısında ilk iki seti 6-3 ve 6-2 kazandı. 2019 yılının yarı finalisti Tsitsipas, 7-6 ve 6-4'lük setlerle beraberliği sağlarken, son seti de 7-5 kazanmasını bildi.

Toplam 4 saat 5 dakika süren mücadelede Nadal'a karşı 3-2 üstünlük kuran 22 yaşındaki Yunan raket, adını yarı finale yazdırdı.

Tsitsipas, Roger Federer (2005) ve Fabio Fognini'nin (2015) ardından Nadal'ı 2-0 geriden gelerek mağlup eden üçüncü isim oldu.

Yunan tenisçi, yarı finalde 4 numaralı seri başı Rus Daniil Medvedev ile mücadele edecek.

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