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16.06.2020 - 11:32 | |   ANKARA (AA) -

Avustralya Birinci Futbol Ligi 16 Temmuz'da başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan Avustralya Birinci Futbol Ligi (A-Lig), 16 Temmuz'da devam edecek.

Avustralya Birinci Futbol Ligi 16 Temmuz'da başlıyor
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A-Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Mart'ta ara verilen organizasyon, Melbourne Victory-Western United karşılaşmasıyla yeniden başlayacak.

Bitimine 27 maç kalan normal sezon, 28 günde tamamlanacak. Play-offların ise en geç 31 Ağustos'ta bitmesi planlanıyor.

Avustralya Birinci Futbol Ligi 16 Temmuzda başlıyor

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