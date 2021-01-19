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19.01.2021 - 17:32 |

Avustralya’da ‘Cezaevi’ tartışması

Avustralya Açık yetkilileri 72 sporcunun karantina nedeniyle 14 gün odalarından ayrılmalarına izin verilmediğini, Djokovic’in isteklerinin de kabul edilmediğini açıkladı. Agut, cezaevi benzetmesi nedeniyle özür diledi.

Avustralya’da ‘Cezaevi’ tartışması
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ONUR DİNÇER

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık öncesinde organizasyona korona salgını bağlamındaki gelişmeler damga vuruyor. 8 Şubat’ta oynanacak ana tablo maçlarıyla başlayacak olan dev organizasyon için gerçekleştirilen uçuşlarda korona virüs vakaları görülmesiyle başlayan karantina süreçlerine sporcuların da dahil olması işleri karmaşık bir hale getirdi.

Avustralya’ya yapılan uçuşlardaki bu vakalar nedeniyle turnuvanın organizatörleri 72 sporcunun 14 günlük karantina süreci boyunca otel odalarından ayrılmalarına izin verilmediğini duyurdu. Geriye kalan oyuncuların ise çalışmalarını gerçekleştirmeleri için günlük 5 saatliğine otellerinden ayrılmalarına izin verildiği belirtildi.
Karantina süreçleri nedeniyle antrenman eksiklikleriyle turnuvada raket sallayacak olmalarından dolayı, Avustralya Açık maçlarında sakatlık oranlarının artmasından endişe edildiğine dikkat çekiliyor.

Djokovic’in istekleri kabul görmedi

Tek erkekler dünya 1 numarası olan Novak Djokovic, yaşanan gelişmelerle ilgili bir hamlede bulundu. Son dönemde yeni bir oyuncular birliği kurma yolundaki girişimleriyle de gündeme gelen Sırp raket, süreci otel odası yerine, kendisi için hazırlanacak bir evde geçirmek isteğini yetkililere iletti. Yetkililer bu kuralların sağlık açısından gerekli olduğunu ifade ederek Djokovic ve diğer sporculardan gelen farklı talepleri geri çevirdiler.

Balkonundan gençleri alkışladı

Djokovic’in talepleri arasında 14 günlük karantina sürecinin kısaltılması, oyuncuların antrenörleriyle görüşmelerine izin verilmesi, antrenman yapmalarına olanak sağlayacak konaklama mekanlarının tesis edilmesi gibi isteklerin bulunduğu bildirildi. Djokovic’in balkonundan, aşağıda tenis oynayan gençleri izlediği ve alkışlarıyla onlara destek verdiği görüntüler de ülke televizyonunda yayınlandı.

‘Wi-fi olan bir cezaevindeyiz’

İspanyol raket Roberto Bautista Agut da benzer şekilde organizasyon için getirilen zorunlu karantina uygulamasını eleştirdi. Verdiği bir röportajda uygulamayı “Cezaevinde bulunmaktan bir farkı yok. Tek farkı wi-fi bağlantınız var” şeklinde tanımlayan sporcu, sonrasında sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla bu yorumları nedeniyle özür diledi

Avustralya’da ‘Cezaevi’ tartışması

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