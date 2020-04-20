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20.04.2020 - 14:41 | | İHA

Avustralya'daki rugby sporcuları maaşlarında yüzde 60 indirime gitti

Avustralya'da rugby oyuncuları, maaşlarında yüzde 60 indirim yaptıklarını açıkladı.

Avustralya'daki rugby sporcuları maaşlarında yüzde 60 indirime gitti

Korona virüs salgını nedeniyle maçların askıda olduğu Avustralya'da, rugby sporcuları maaşlarında indirime gitti. Rugby Birliği Oyuncular Derneği ile kulüpler arasında yapılan görüşme sonucu, 192 profesyonel sporcu, maaşlarında yüzde 60 indirimi kabul etti.

Avustralya Rugby Ligleri CEO'su Raelene Castle, "Dünyadaki spor organizasyonları tamamı, daha önce görülmemiş küresel bir sorunla karşı karşıya.

Oyuncuların geleceğini güvence altına alma ve bu zor zamanlarda ilerlememize yardımcı olma konusundaki rollerini ve hareketlerini takdir ediyoruz. Bizimle ortak çözüme ulaştıkları için onlara teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Avustralyadaki rugby sporcuları maaşlarında yüzde 60 indirime gitti

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