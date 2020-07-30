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30.07.2020 - 12:37 | | BRISBANE (AA)

Avustralyalı tenisçi Barty, ABD Açık'a katılmayacak

Kadınlar dünya sıralamasının 1 numarası Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katı kısıtlamalar altında düzenlenmesi beklenen ABD Açık Turnuvası'na katılmayacağını açıkladı.

Avustralyalı tenisçi Barty, ABD Açık'a katılmayacak
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Tenisseverler, maç takviminin sarkmasından dolayı ocak ayındaki Avustralya Açık'tan bu yana oynanacak ilk grand slam turnuvası olan ABD Açık'ta Ashleigh Barty'yi izleyemeyecek.

Avustralyalı tenisçi Barty, ABD Açıka katılmayacak

Barty, yaptığı yazılı açıklamada, "Ben ve ekibim, Cincinnati Masters ve ABD Açık turnuvalarının düzenleneceği ABD'ye gitmeme kararı aldık." ifadesini kullandı. Son Fransa Açık şampiyonu Barty, unvanını korumak için bu yıl eylül ayına alınan turnuvada mücadele edip etmeyeceğiyle ilgili kararını ise gelecek haftalarda vereceğini belirtti. New York kentinin ev sahipliğinde, 31 Ağustos'ta başlaması planlanan ABD Açık, sağlık önlemlerinden dolayı seyircisiz oynanacak.

Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams gibi tenis dünyasının önde gelen isimleri de ABD Açık'a katılma konusunda kararsız olduklarını açıklamışlardı.

 

 

 

  

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