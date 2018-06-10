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10.06.2018 - 19:43 | | AA

Avusturya-Brezilya: 0-3

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan karşılaşmada Brezilya, konuk olduğu Avusturya'yı 3-0 mağlup etti.

Avusturya-Brezilya: 0-3
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2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan karşılaşmada Brezilya, konuk olduğu Avusturya'yı 3-0 mağlup etti.

Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nın favori ekipleri arasında yer alan Brezilya, Viyana'nın Ernst Happel Stadı'nda Avusturya'nın konuğu oldu.

Brezilya, 36. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Güney Amerika temsilcisi, 63. dakikada Neymar ve 69. dakikada Philippe Coutinho'nun golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

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