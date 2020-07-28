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28.07.2020 - 21:32 |

Aydın Toksöz: "Süper Lig'e heyecan katmaya geldik"

Süper Lig'e 53 yıl sonra yeniden yükselme başarısı gösterdiklerini anımsatan Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, Lige yeni tat ve heyecan katmaya geldiklerini ifade etti.

Aydın Toksöz: "Süper Lig'e heyecan katmaya geldik"
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Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, Süper Lig'e yeni tat ve heyecan katmaya geldiklerini ifade etti. 

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Toksöz'ün Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katıldığı bildirildi. 

Süper Lig'e 53 yıl sonra yeniden yükselme başarısı gösterdiklerini anımsatan Toksöz, şunları kaydetti: 

"Olimpiyatların yapıldığı ilk şehir Hatay. Geçmişte var olan spor kültürünü, farklılıkları ve zenginlikleri hala kardeşçe yaşatan ve yaşayan Hatay şehri olarak, Hatayspor'umuzla şimdi Süper Ligi'ndeyiz. Süper Lig'e yeni tat ve heyecan katmaya geldik. Hatayspor olarak çok heyecanlıyız. 53 yaşında Süper Lig'e geldik. 53 yaşın olgunluğu ama ilk defa gelmenin çocuksu heyecanıyla buradayız. Hatayspor olarak tüm Hatay şehrinin pozitif enerjisini Süper Lig'e katmak istiyoruz." 

Aydın Toksöz: Süper Lige heyecan katmaya geldik

Dünyanın yaşadığı sıkıntılı salgın döneminin futbolun birleştirici gücüyle aşılacağına inandıklarını aktaran Toksöz, Hatayspor olarak bu güce gönülden destek olmak istediklerini de dile getirdi. 

Toksöz, Süper Lig takımlarını, yöneticilerini, taraftarlarını medeniyetler şehri Hatay'a beklediklerini belirterek, "Tüm spor camiası bizim baş tacımız olacaktır." ifadesini kullandı.

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