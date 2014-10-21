Aykut Ferah, beraberliği milli yorgunluğa bağladı

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, geçtiğimiz gün kendi evlerinde oynadıkları 2-2’lik Balıkesirspor maçını değerlendirdi. Ferah yaptığı açıklamada, “Eskişehirspor maçı sonrası lige verilen arada 6 oyuncusunu milli takımlara gönderen takımımız, sakat oyuncularında eklenmesiyle birlikte hazırlıklarımızı uzun süre eksik kadroyla sürdürmek zorunda kalarak Balıkesirspor maçına hazırlandık. Maçın 90 dakikası boyunca oyunun kontrolünü elimizde tutsakta kalemizde gördüğümüz iki şansız golle iki kez geriye düştük. Buna rağmen maçın hiçbir bölümünde oyundan düşmedik beraberlik gollerini bulduk ama çok istememize rağmen galibiyet golünü bir türlü bulamadık. Maç boyunca desteklerini sürdürerek takımlarını yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi bu maçı unutup Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağımız Sivasspor maçında 3 puan alarak, Rize’ye armağan etmek istiyoruz” dedi.