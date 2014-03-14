Aykut Ferah: Beşiktaş'ı yenmekten başka çaremiz yok

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında telafisi olmayan maçlar oynandığını belirterek, "Çok zor bir yarışın içerisindeyiz. Yaşanan sakatlıklar, şanssızlıklar bizi alt sıralarda bıraktı. İkinci yarıda çok iyi maçlar çıkarmamıza rağmen bir türlü düşme potasının üzerine çıkamadık. Bu zorlu yarışta ligin son haftalarına girmeden tehlike çemberinden uzaklaşmak istiyoruz" dedi.

Beşiktaş'ın şampiyonluk adayı olduğunu ve deplasmanlarda iyi oynadığını ifade eden Ferah, "Bizim de kendi sahamızda puan kaybına tahammülümüz yok. Hafta boyunca çok iyi bir çalışma geçirdik. Alt sıralardan kurtulabilmek için Beşiktaş karşısında kazanmaktan başka çaremiz yok. Bunun bilinci ile mücadele edeceğiz. Taraftarımıza çok iş düşecek, onlardan maç boyunca takımlarına sahip çıkmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları nedeniyle Liban Abdi, Eren Albayrak ve Ahmet Görkem Görk forma giyemeyecek. Engin Baytar ve Deniz Kadah'ın durumu maç saati belli olacak.

Karadeniz ekibinin Beşiktaş karşısına Serkan Kırıntılı, Koray Altınay, Ousmane Wiera, Sezer Özmen, Ali Adnan, Kıvanç Karakaş, Sylvestre, Kağan Söylemezgiller, Loman Lualua, Tevfik Köse ve Kweuke 11'i ile çıkması bekleniyor.