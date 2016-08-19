Aykut Ferah: "Hedef ilk 8"

Süper Lig'de üst üste 4'üncü yıllarını geçireceklerini ifade eden Aykut Ferah, geçen 3 seneden çıkardıkları derslerle bu sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Transfer dönemini hızlı geçirdiklerini, gelen ve giden oyuncularla birlikte geleceğe yönelik genç bir ekip oluşturduklarına dikkati çeken Aykut Ferah, şöyle devam etti:

"Ancak henüz tam olarak transferi tamamlamadık. En az 2-3 oyuncu alarak lige tam olarak hazır hale geleceğiz. Oluşturduğumuz genç takım yapacağımız takviyelerle çok daha iyi bir ekip olacak. Eksikliklerimizi biliyoruz. Kısa süre içerisinde hocamızın bilgisi dahilinde bu eksiklikleri tamamlayacağız."

"İSTİKRARI YAKALAMAK İSTİYORUZ"

Teknik direktör Hikmet Karaman ile yola devam ettiklerini ve ligde istikrarı yakalayan bir ekip olma arzusunda olduklarını kaydeden Aykut Ferah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 3 yıl ligde zor dönemler yaşadık. Artık istikrarı yakalama zamanı geldi. Hocamızla yeni sezonu geleceğe dair planladık. 3 yıllık Süper Lig döneminde önemli tecrübeler elde ettik. Her yıldan bir ders çıkardık. Tüm bunları istikrara yansıtmamız lazım. Bakıldığında, her yıl lige iyi başlayıp ardından kötü bir performans çizdik. Bunda önemli oyuncularımızın sakatlıkları da rol oynadı. Artık ligde küme düşmemeye değil üst sıralara oynayan bir ekip olmak istiyoruz. Bu yıl lige iyi başlayıp iyi bitirmek istiyoruz. Takıma yapacağımız takviyelerle ilk 8 takım içerisinde olmayı hedefliyoruz."

"TARAFTARA İHTİYACIMIZ VAR"

Ligin ilk maçında yarın akşam sahalarında Atiker Konyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatırken taraftarlarından destek isteyen Aykut Ferah, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Rakibimiz Atiker Konyaspor geçen yılın en iyi takımlarından biri. Bu yılda iyi bir kadroları var. İlk maçımızın zorluğunu biliyoruz. Bu maçta en büyük kozumuz taraftarımız olmalı. Bu maçın bilet hasılatını da 15 Temmuz şehitleri ve gezileri için başlatılan yardım kampanyasına bağışlayacağız. Böylesine anlamlı bir kampanya için taraftarımızın da stadyumu doldurmasını bekliyoruz. Taraftarımıza ihtiyacımız var ve onları yanımızda görmek istiyoruz."