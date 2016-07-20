Aykut Ferah: "Hedefimiz UEFA"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yönetim kurulu üyesi Aykut Ferah, bu sezon hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde etmek olduğunu söyledi.



Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl hedefledikleri başarının uzağında kaldıklarını belirterek, "Geçtiğimiz sezon ilk 10'a girmek istiyorduk. Bu sene ise hedefimizi daha da yukarı çekip, Rize'de Avrupa kupası maçları oynamak istiyoruz. Aslında iki yıllık bir hedefimiz vardı. Geçtiğimiz yıl sakatlıklardan dolayı takımın dengesi bozuldu ama ligde kalmayı bildik. Onca aksaklığa rağmen geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda yarı final maçını kazanıp tur atlasaydık, UEFA'ya gitmiş olacaktık. Bu sene UEFA Avrupa Ligi hedefimiz hala ayakta." diye konuştu.



- "3-4 kilit oyuncu transfer edeceğiz"

Çok genç bir takım kurduklarının altını çizen Aykut Ferah, "Çok iyi 9 transfer yaptık, daha da oyuncu alacağız. Defans, orta saha ve forvete 3-4 kilit oyuncu transfer edeceğiz. İyi, genç, ısıran bir Rizespor olacak. Hikmet hoca özellikle böyle bir takım istiyor. Hikmet hoca ile devam etmemizin istikrar açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. İstikrar istiyoruz, uzun yıllar Süper Lig'de kalmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Adı Çaykur Rizespor ile anılan Arjantinli futbolcu Oscar Scarione ile ilgili de konuşan Çaykur Rizespor yöneticisi, Scarione ve alternatifleri ile görüşmelerin sürdüğünü, şu an net bir durum olmadığı için açıklama yapamadıklarını dile getirdi.



Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezon fikstürünü de değerlendiren Ferah, "Hedefimiz ilk hafta ya evimizde oynamak ya da büyük bir takıma karşı oynamaktı. Evde Konyaspor maçıyla başlıyoruz, iyi bir maç olacaktır. Bizim açımızdan güzel bir fikstür oldu." şeklinde konuştu.



- "Darbe girişimi nedeniyle kampta gecikmeler oldu"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki gösteren Ferah, şunları kaydetti: "Takımımız cumartesi günü kampa gidecekti. Darbe girişimi nedeniyle kampta gecikmeler oldu. Ülkemizde böyle şeyler olmaması gerekiyor, halkımız sağolsun, hep birlikte darbe girişimini ortadan kaldırdık. Bu insanlar ülke ekonomisine, her şeye zarar veriyor. Yaptıkları hainlikten başka bir şey değil. Türkiye'ye geçmiş olsun. Bu durum yabancı futbolcuları da etkiliyor. Olaylar sırasında yurt dışındaydım, herkes bizi konuşuyordu. Halkımız şunu gösterdi, demokrasiye saygımız çok büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, inşallah böyle şeyler bir daha olmaz."