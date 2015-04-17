Aykut Ferah: "İşimiz kolay değil"

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son hafta oynadıkları Fenerbahçe maçında 5-1 yenildiklerini, maçın ardından Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırı nedeniyle liglere bir hafta ara verildiğini anımsattı.

Futbolun sahada güzel olduğunu, her şeyin sahada kalması gerektiğini vurgulayan Ferah, "Ziraat Türkiye Kupası maçlarıyla yeniden futbolun konuşulmaya başlanması güzel. Umarım bundan sonra her şey saha içinde kalır. Futbolcu, yönetici, taraftar ve medya herkes sporun güzel yönlerini ön plana çıkarır" dedi.

Fenerbahçe karşısında aldıkları farklı yenilginin morallerini bozduğunu dile getiren Ferah, "Lige verilen arada eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Sakatlıkları bulunan oyuncularımızın da aramıza dönmesi sevindirici. Obraniak, Kweuke gibi önemli oyuncularımız büyük bir aksilik olmazsa sahadaki yerini alacak. Tek eksiğimiz ayak parmağında kırık bulunan Tevfik Köse. Fizik ve moral olarak hazır durumdayız" diye konuştu.

Ferah, küme düşme sınırındaki takımla aralarında 8 puanlık fark bulunduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Üç puanlı sistemde çok büyük bir fark değil. Bu nedenle her maç alınacak bir puan bile olsa çok değerli. Alt sıralardan iyice uzaklaşmak için İstanbul Başakşehir karşısında puan veya puanlar almak zorundayız. Rakibimiz 18 golle bu ligin en az gol yiyen takımı ve son 6 maçtır da kaybetmiyor. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz. İstanbul'daki taraftarlarımızdan bu maçta takımımızı yalnız bırakmamalarını istiyoruz."

Öte yandan, Karadeniz temsilcisi, bugün yaptığı çalışmayla İstanbul Başakşehir maçının Rize'deki hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-mavili ekip, akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a gidecek.