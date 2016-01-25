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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Aykut Ferah: 'Penaltı kararları çok ucuzdu'
25.01.2016 - 15:32 | | Rize (AA)

Aykut Ferah: 'Penaltı kararları çok ucuzdu'

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye iki penaltı golüyle 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, aleyhlerinde verilen iki penaltı kararının da çok ucuz olduğunu savundu.

Aykut Ferah: 'Penaltı kararları çok ucuzdu'
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Ferah, yaptığı açıklamada, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını, iki penaltı kararının ardından geri düştüklerini belirtti.

Her iki penaltı pozisyonunun da tartışılabilir olduğunu öne süren Ferah, "İkisi de yoruma açık. Bazı kararlar vardır tartışılmaz ama bu kararlar, bakıldığında çok net değil. Fenerbahçe karşısında aleyhimize verilen iki penaltı kararı da çok ucuz oldu. İlk pozisyonda ikili mücadele var. İkinci pozisyon ise ele çarpma olarak görünüyor" dedi.

Ferah, müsabakanın ikinci yarısına kendilerinin penaltı atışıyla başladıklarını belirterek, "Maçın hakemi gördüğünü çalmaya çalıştı. İyi niyetli bir maç yönetti ama yorumlarında biraz kolaycılığa kaçtı. Sonuçta üç penaltı, maçın sonucunu belirledi. İkinci yarıda daha iyi oynayan taraf bizdik ama bir puanı getirecek golü bulamadık. Ligin ikinci yarısında henüz puan alamadık. Bu kayıpları en kısa sürede telafi etmek zorundayız" diye konuştu.

Bu arada olumsuz hava şartları sebebiyle bazı uçak seferlerinin iptal edilmesi sonucu İstanbul'da kalan Çaykur Rizespor kafilesi, bugün Trabzon'a döndü.

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