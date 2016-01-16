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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Aykut Ferah: "Yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz"
16.01.2016 - 11:39 |

Aykut Ferah: "Yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz"

Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, maçı kazanıp üst sıralara tırmanarak, puan cetvelindeki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.

Aykut Ferah: "Yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz"
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, maçı kazanıp üst sıralara tırmanarak, puan cetvelindeki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde üst ve alt sıralardaki takımlar arasında çok fark bulunmadığını belirterek, ikinci yarıda özellikle ilk haftaların moral ve motivasyon açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.Gençlerbirliği'nin, bulunduğu yeri hak etmediğini vurgulayan Ferah, "Bu maç rakibimiz için kırılma maçı olacak. Kazanması halinde alt sıralarda nefes alacak. Biz ise Gençlerbirliği maçını kazanıp üst sıralara tırmanarak, yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz.

Taraftarımızın desteği ile hedeflediğimiz puanları alacağımıza inanıyorum" dedi.Kadrolarında, sarı kart cezalısı Koray Altınay ve Ahmet İlhan Özek dışında eksik oyuncu bulunmadığını bildiren Ferah, "Lige, kupa maçları oynadığımız iyi bir hazırlık döneminin ardından giriyoruz. Kupada aldığımız galibiyetler ile üst tura çıkmayı garantiledik. Ligde de Gençlerbirliği karşısında alacağımız galibiyet bizi moral olarak güçlendirecektir" diye konuştu.

Yeşil-mavililerin, Gençlerbirliği karşılaşmasına Itandje, Orhan Ovacıklı, Oboabona, Ertuğrul Ersoy, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Sylvestre, Sercan Kaya, Eren Albayrak, Deniz Kadah ve Kweuke 11'i ile çıkması bekleniyor.Rize temsilcisi, ligde 24 puanla 8. sırada bulunuyor.

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