Aykut Kocaman: Bizi biraz devre dışı bıraktılar

Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, Bursaspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu. Kocaman, Bursaspor'un taraftarının da verdiği büyük güçle kendilerini devre dışı bıraktığını belirtti.

AYKUT KOCAMAN: "ÖNE GEÇME ŞANSINI BİRKAÇ KEZ YAKALADIK AMA BAŞARAMADIK"

İki takımın da şiddetle galibiyete ihtiyacının olduğunun altını çizen Atiker Konyaspor Teknik Direktör Aykut Kocaman, "Bursaspor sıkıntılı bir pozisyonda. İhtiyaçlar maçtaki özellikle oyun anlamındaki şiddeti arttırdı. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Her topa hamle yapma arzusunu şiddetle arttırdı. Biz de ihtiyaç sahibiydik ancak yaşamsal durum doğal olarak öne geçiyor. Bursa bir futbol şehri taraftarının da verdiği büyük güçle beraber bizim yararlanabileceğimiz zaaflar konusunda bizi biraz devre dışı bıraktılar" dedi.

"PENALTI ACEMİCE VE HAKLIYDI"

İlk 25-30 dakikalık zaman diliminin düşündükleri gibi geçtiğini belirterek, "Öne geçecek fırsatları da yakaladık. Düşündüğümüz gibi çıkışlar yaptık. Bütün halinde oynadık. Bu da büyük bir avantaj getirdi. Öne geçme fırsatı da yakaladık ama başaramadık. Bursaspor'un ön taraftaki şiddet içeren baskıyla beraber paslarımız daha çok uzun ve zorlama paslara döndü. Bu Bursaspor'un tam istediği bir ortamdı. Organize olarak kaosu yarattılar. Enerji dolu oyuncularıyla beraber maçı bizim kalemize doğru götürdü. Penaltı acemice ve haklıydı. Şansla beraber oyuna tutunduk. İkinci yarı düşündüğümüz oyun planını nispeten başardık. Topu biraz daha oyunda tutmaya başladık. Bursaspor'un baskını nispeten kırdık. Bursaspor direkt ataklarla yüksek toplarla kalemize geldi çok zorladı. Yine de maçın son döneminde çok net galibiyete yakın pozisyonları değerlendiremedik. İki takımın da istemediği oldu. Bizim adımıza böyle bir maçta yenilmeden dönmek sevindirici" ifadelerini kullandı.