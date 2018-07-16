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HaberlerDünya Kupası Haberleri Aykut Kocaman: 'Böyle futbolculara yer yok!'
16.07.2018 - 12:48 | | SKORER

Aykut Kocaman: 'Böyle futbolculara yer yok!'

Fenerbahçe eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Fransa'nın Hırvatistan karşısında elde ettiği şampiyonluğu yorumladı.

Aykut Kocaman: 'Böyle futbolculara yer yok!'
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Fransa-Hırvatistan finalini A Spor'da değerlendirdi.

Aykut Kocaman'ın sözleri şöyle;

Aradaki farkı belirleyen en önemli şey Fransa'nın kuvvetli oyunuydu. Hırvatlar'daki kaliteli oyuncular Modric, Rakitic, Brozovic'i durdurdular ve sonuç almaya giden kuvvetli oyunu sergilemeyi başardılar.

120 dakikalık oyun sadece fiziksel değil, ruhsal yorgunluğa dönüşüyor. İngilizler Hırvatlar'ın baskısına direnemedi ama Fransızlar, bu baskıyı çok ustaca ve iyi kapanarak karşılık verdi. 3. golden sonra enerji kalmadı Hırvatistan'da.

"Böyle futbolculara yer yok"

Dünyada oyun buraya gidiyor. 'Ben şuyum ben buyum, ayağıma top gelirse oynarım' diyen oyunculara yer yok.

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