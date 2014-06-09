Aykut Kocaman Çaykur Rizespor'a...

Spor Toto Süper lig ekibi Çaykur Rizespor, Fenerbahçe eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile prensipte anlaştı. Kocaman'ın bu hafta yeşil mavili kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

İstanbul'da Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan'ın Aykut Kocaman'la yaptığı görüşme olumlu geçti. Yapılan görüşmede Kocaman ile prensip anlaşmasına varılırken ortaya çıkan bazı pürüzlerin ise son görüşmede masaya yatırılacağı öğrenildi. Başkan Metin Kalkavan ile Kocaman'ın yapacağı son görüşmenin ardından anlaşmanın kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

TRANSFER DURDURULDU

Bu arada Çaykur Rizespor'da gözler yeni teknik direktöre çevrilirken transfer çalışmalarının da durdurulduğu öğrenildi. Gelecek sezon için yerli ve yabancı 3 ya da 4 oyuncu almak isteyen Çaykur Rizespor'da takımın başına gelmesi beklenen Aykut Kocaman'ın özellikle istediği bazı oyuncular olduğu öğrenildi. Bu açıdan transfer çalışmalarının durdurulmasına, Kocaman'ın imza atmasının ardından yeniden başlatılmasına karar verildi.





