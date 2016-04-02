Aykut Kocaman: 'Elimizdeki puanla gitmeyi düşünürken...'

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lig sıralamasındaki yerlerini koruyabilmek için bu karşılaşmadan puan almanın önemli olduğunu bilerek Ankara'ya geldiklerini vurgulayarak, "Hem yenilmeme duygusunu kaybetmemek hem de üçüncülüğümüzü korumak önemliydi." ifadelerini kullandı.

Maçın ilk yarısında etkili pozisyonlar üretemeseler de doğru oynamayı başardıklarını, ikinci yarıya da bunu devam ettirme hedefiyle çıktıklarını dile getiren Aykut Kocaman, "Ancak ikinci yarının 15-20 dakikasından sonra Gençlerbirliği maça hakim oldu. Biz topun peşinden koşmaya başladık. Elimizdeki puanla gitmeyi düşünürken gol geldi." değerlendirmesinde bulundu.