Aykut Kocaman, Fenerbahçe galibiyeti sonrası konuştu!

Galibiyetin takımın moralinin yükselmesi açısından önemli oludğunu söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "120 dakikanın sonunda aynı zamanda konjoktüru de eklediğimizde soyunma odası Göztepe maçını düşündürecek halde. Özellikle moral ararken, özgüveni kaçırmış bir maç sonrası sezonun en büyük adaylarından biri karşısında oynadık. Hem de rakibin kendi sahasında turu geçmek on derece sevindirici ve umut verici. Oyuncuların toparlanmasına ihtiyaç var" dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Kocaman, "Maçın özellikle ofansif tarafı geçişler biraz daha oyuncuların becerisiyle ilgiliydi. Maç daha fazla oyuncuların maçı oldu. Bu atmosferde turu almak kolay değildi. Özellikle kendi durumumuzdan kaynaklanan nedenlerden dolayı. Kendi takımım adına sevinçliyim" ifadelerini kullandı.

Oyunun gidişatıyla ilgili olarak da Aykut Kocaman, "Kendi oyunumuza yarım da olsa sadık kalmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin zaten tarzını üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Fenerbahçe'nin ne yapmak istediğini biliyoruz. Geçiş yerleriyle ilgili küçük küçük önlemler almadığımızı söylersem yanlış olur. Uygulamacılar beklediğimden fazlasıyla bu konuda başarılıydılar. Bununla beraber maçın bir bölümü bizim sahada oynandı. Net pozisyon olarak Deniz'in pozisyonu vardı. Sonra gol, hemen arkasında kırmızı kart işlerimizi biraz daha kolaylaştırdı. Topu koruma becerisi yüksek Başakşehir karşısında Fenerbahçe'nin yorulması ve atak organizasyonlarının sekteye uğraması normaldı. Maç içinde itiraz ettik ama daha sonra izlediğimizde itirazımızı geri alıyorum. Cemali'nin pozisyonunda faul yok. Bizim de beceriksizliğimizden sonra beraberliği buldular. Kabahatamiz ikicni golü atıp maçı bitirememekti. Klas oyunculara sahip Fenerbahçe takımı. 10 kişi kalmasına rağmen oyunun içinde olmaları normal" diyerek sözlerini tamamladı.