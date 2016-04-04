Aykut Kocaman: 'Fenerbahçe için ipin ucu kaçmış olabilir'

Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman gözetiminde yapılan antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular daha sonra top çalışması yaptı. Antrenmana tedavi olan Bary Douglas, Amir Hadziahmetovic, İbrahim Sissoko katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin sahasında Osmanlıspor ile berabere kaldığını hatırlatarak, "Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Kasımpaşa maçının skoru bizim Fenerbahçe ile oynayacağımız müsabakanın sertliğiyle ilgili olumlu-olumsuz şeyler sağlayacak. Fenerbahçe her halükarda Konya'dan galibiyet çıkarmak zorunda. Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçını kazanması halinde Fenerbahçe adına matematiksel olmasa da psikolojik olarak işin ucu kaçmış olabilir. Bu açıdan Fenerbahçe'nin tüm benliğiyle sahada olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kocaman, kendi açılarından da Fenerbahçe maçının önemli olduğunu söyleyerek, “Biz de son 7 haftaya rakiplerimizden 6 puanlık averajla giriyoruz. Geldiğimiz bu seviyeden sonra pozisyonumuzu korumak en büyük amacımız. Mutlaka puan almamız gereken ve almayı çok istediğimiz maçlardan birisi olarak görünüyor. Fenerbahçe'ye karşı kesinlikle ekstra bir çalışmamız olmayacak. Hiçbir takım için yapmadık. Kendi doğrularımız konusundaki düşüncelerimizle devam etmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK KONYA’DAN GEÇİYOR

Bir basın mensubunun "Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile sahanızda oynayacaksınız. Şampiyonluğun anahtarı Konya'dan geçer mi?" sorusuna Kocaman, "Bundan sonraki maçların sonuçlarının ne olacağını bilmiyoruz. Şampiyonluk yolunda Torku Konyaspor, kilit takımlardan birisi olarak görünüyor" cevabını verdi.