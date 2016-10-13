Aykut Kocaman: 'Fırtınalı denizin ortasındayız'

Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 maçlık zorlu bir döneme girdiklerini ifade etti.

Ligin 7. haftasında 16 Ekim Pazar günü lider Medipol Başakşehir ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını anımsatan Kocaman, İstanbul ekibinin ligin en çok gol atan, en az yiyen ve en çok puan toplayan takımı olduğunu dile getirdi.

Daha sonra UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Portekiz temsilcisi Braga ile sahalarında oynayacaklarını hatırlatan Kocaman, şöyle devam etti:

"Braga maçı, matematiksel olarak UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki durumumuzu değerlendireceğimiz bir maç olarak görünüyor. Shakhtar Donetsk ve Gent'e bakıldığı zaman Braga, nispeten bize biraz daha yakın bir takım olarak görünüyor. Ardından şampiyonluk adaylarından birisi Fenerbahçe, Konya'ya gelecek. Daha sonra Bursaspor ve Braga deplasmanı ve ardından Kasımpaşa ile sahamızda oynayacağız. Birbirinden zorlu rakipler ama yapacak bir şey yok. Fırtınalı denizin ortasındayız. Dalgalar biraz daha artabilir, problem yok. Baş etmeye çalışacağız."

Kocaman, A Milli Futbol Takımı ile adının anılması konusunda ise "Hiçbir yorumum yok. Gördüğünüz gibi burada yaşıyorum ve burada çalışıyoruz. Başka hiçbir şeyle alakamız olmadan işimizi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa Ligi sadece fiziksel olarak yıpratmıyor"

Kocaman, UEFA Avrupa Ligi'nin takımı sadece fiziksel olarak hırpalamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Takımı mental olarak da çok hırpalıyor. Özellikle maçların ikinci yarısında ciddi bir düşüş oluyor. 60-65'inci dakikadan sonra rakipleri çok daha hırpalayan bir yapımız vardı. Ayrıca hemen arkasından gelen müsabaka da o maçın izleriyle geçiyor. Özellikle Türkiye Ligi'nde diğer rakiplere üstünlük kurmamızdaki temel farklılığımız saha içi organizasyonumuzun nispeten biraz daha iyi olması. Ancak Avrupa'da bizden daha iyi organizasyona sahip takımlarla oynuyoruz. Dolayısıyla oradaki, zaman zaman yapamama hali duygusal ve zihinsel olarak sıkıntılar da yaratıyor. Bunları anlamadan düzeltemezsiniz. Şimdi bu zorlukları yaşıyoruz. Gidişatta herhangi bir problemimiz yok. İstediğim gibi gidiyor. Bu dönemleri böyle yaşamamız muhtemeldi. Ligin ilk yarısında 25 puanı yakalayabilirsek, ikinci yarıda geçen sezonki çıkış gibi olma ihtimali barındırıyor. Takımın genel durumu son derece güzel görünüyor."

"Dengeli ve ölçülü olmakta fayda var"

Herkesin kendilerinden geçen seneki başarıyı devam ettirmelerini beklediğine dikkati çeken Kocaman, şöyle konuştu:

"Biraz dengeli ve ölçülü olmakta fayda var gibi görünüyor. Ben bu denge ve ölçü konusunda sürekli mesaj vermeye çalışıyorum. Gençlerbirliği ve Adanaspor maçında o beklentileri çok net statta gördük. Bu da yaşanacak şeylerdi. O mırıltılar, oyuncular üzerinde biraz sıkıntı yaratıyor. Geçen sene 66 puan yakaladık diye hemen bunun arkasının yine aynı şekilde olacağını düşünmek biraz fazla iyimserlik oluyor. Biz takımımızı 55-60 puan bandına oturtabilirsek, bu artık bir güç demektir. Ondan sonra neler yapılabilir, bir kademe nasıl çıkabilir diye bakarız."