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12.12.2015 - 16:18 | | MESUT ALAN - MEHMET SELMAN BEKTAŞ / İSTANBUL (İHA)

Aykut Kocaman: Hakem çok tecrübesiz...

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçında rakip takım oyuncularının oyunun sertleştirdiğini belirterek, “Burada devreye girmesi gereken hakemdi. Hakem çok tecrübesiz ve maçı doğru götüremedi” dedi.

Aykut Kocaman: Hakem çok tecrübesiz...
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Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Torku Konyaspor, sahadan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Oyuncu kalitesi olarak bizden yukarıda olan bir takımla oynadık. Onların kalitesine karşılık vermeye çalışacaktık. Maçın ilk yarısına bu damga vurdu. Yediğimiz gole kadar çok büyük tehlikeler gözükmüyordu. Maçın geneline damga vuran iki şey vardı. Kasımpaşa son pas kalitesi iyi olan bir takım. Eren iyi bir fark oluşturdu. Birinci tarafı buydu. Bu çok net bir ayrımdı. Kasımpaşalı oyuncuları kutluyorum. Onların emeğine eleştirmeden şunu söylemek istiyorum; oyunu çok sertleştirdiler. Burada devreye girmesi gereken de hakemdi. Hakem çok tecrübesiz. Maçı doğru götüremedi. Bir şeyler yapmaya çalışan bir takım var, bir de bozmaya çalışan bir takım var. Onların yapması gereken şey ama hakem buna müsaade etmemeliydi. Bu kadar sert müdahalelerin olduğu maçta iki sarı kart da bize çıkarıldı” dedi.

Oyuncularının geçtiğimiz haftalarda da hakeme itirazdan sarı kartla cezalandırıldığının hatırlatılması üzerine Kocaman, “Bunlar can sıkıcı tarafları. Bu oyun çok dinamik bir oyun. Duygusal inişler çıkılar olabiliyor. Olaylar sürekli bir hale gelmediği sürece sıkıntı oluşturuyor. Bugün eksiklerden dolayı değildi derdimiz. 23 tane lisanslı oyuncumuz var. Buradan çıkacak her takım kuvvetlidir” diye konuştu.

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