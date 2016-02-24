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24.02.2016 - 14:08 |

Aykut Kocaman imzayı atıyor

Konyaspor'la yola devam edip etmeyeceği merak konusu olan teknik direktör Aykut Kocaman, 1 yıl daha Yeşil-Beyazlı kulüpte kalma kararı aldı.

Aykut Kocaman imzayı atıyor
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Torku Konyaspor'da merak edilen soru cevabını buldu. Yönetimin tüm isteğine rağmen, gelecek sezon yola Konya'da devam edip etmeyeceği konusunda karar veremeyen Aykut Kocaman son noktayı koydu.

Kocaman, bir sezon daha Yeşil-Beyazlı kulübün teknik patronu olarak görev yapma kararı aldı.

Ahmet Şan önderliğindeki yönetim kurulu ile teknik direktör Aykut Kocaman'ın sezon bitmeden masaya oturup, kontratı bir sezon daha uzatması bekleniyor.

Şan, 2 yıl önermişti

Hatırlanacağı üzere başkan Ahmet Şan, Kocaman'a bir süre önce 2 yıllık sözleşme önermiş ancak net bir yanıt alamamıştı.

Şan, dost sohbetlerinde, "Allah'tan Fener iyi gidiyor" şeklinde espri yaparak, Aykut Kocaman'a ilgisi olduğu ileri sürülen Fenerbahçe'nin herhangi bir girişimde bulunmayacağı imasında bulunmuştu. (Fanatik)

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