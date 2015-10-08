Aykut Kocaman: Kapasitemizin üstündeyiz...

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, milli maçlar nedeniyle verilen aranın takıma iyi geleceğini belirterek, "Trabzonspor galibiyeti bizlere moral verdi ve gelecek günler adına umutlu, sağlam duygular katarak milli maç arasına girmemizi sağladı. Bu haftayı milli takımlarda olan oyuncularımız ve küçük sakatlıkları bulunan oyuncularımızın yokluğunda eksik çalışarak değerlendireceğiz. Ama en azından onları dinlendirme ve iyileşmelerine katkıda bulunma adına fırsat bulduk. Cuma günü Shaktar Donetsk ile hazırlık maçı oynayacağız. Önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren de 4 maçlık yeni bir serinin ilk maçı olan Gaziantepspor karşılaşması için hazırlıklarımıza yeniden başlayacağız" diye konuştu.

“10 PUANLIK PERFORMANS BEKLENTİLERİNİZİN ÜZERİNDEYDİ”



Trabzonspor maçından sonra takımın gerçek gücünü bulmaya başlayacağı yönündeki açıklamaları sorulan Aykut Kocaman, “Gerçekçi olmak gerekirse Osmanlıspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu ve Trabzonspor maçlarında toplanan 10 puanlık performans beklentilerimizin üzerindeydi diyebilirim. Tabi ki 7. ve 8. haftadan itibaren gerçek performansımızı yakalayacağız açıklamam ‘bir anda ok gibi fırlayacağız’ anlamına gelmez. Daha önce de belirttim; sezona başlarken istemediğimiz kadar oyuncu sirkülasyonu oldu. Var olan bir diğer gerçek ise sezon başında birbirine yabancı, aynı zamanda ligde oynama süresi çok az olan oyuncular vardı. Bu oyuncularla yolumuzda yürümeye çalıştık. Bir yandan Rangelov’un 3 maçlık cezası vardı, onun bitmesini bekledik. Takıma katılan oyuncuların sakat ve ameliyatlı geldikleri için fiziksel dezavantajları da vardı. Ama bunlar kaliteli ve katkı sağlayacak oyunculardı. Bunların toparlanması ve milli maç arasının ardından uyum sorunu hallolur diye düşündük. Aşağı yukarı o düşüncelerimize uygun durumlar gelişti" diye konuştu.

“KAPASİTEMİZİN ÜSTÜNDE OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİM"



4 maçta toplanan 10 puanın maç başı 2,5 puan ortalaması demek olduğunu ifade eden Kocaman, “Bunun ilk planda bakıldığında sezonun başı olması itibariyle kapasitemizin üstünde olduğunu söyleyebilirim. Hep dediğim gibi şu anki ivme yakalayan takımla lig sonunda 1,5 puan ortalamasını tutturabilirsek Konyaspor’un gelecek günlerdeki temelini atmak açısından veya en azından ‘Ne oluyor? Neden oluyor?’ soruları karşısında taraftarlara ve yöneticilere bir şeyler anlatabilme adına biraz daha faydalı olacak. Geçen sezondan daha fazla gol atabilecek bir takım olduk gibi gözüküyor. Geçen sene takım ve savunma oyunu, oyuncu grubumuzun yapısı açısından zorunluydu. Şimdi ofansif olarak güçlü ve kaliteli oyuncular var. Her an oyunun gidişatını bir şekilde etkileyecek oyuncu grubuna sahibiz. Bunu takım savunması ile harmanlayabilirsek o zaman ‘Daha farklı neler olur?’, ‘Olumlu anlamda ne yapabiliriz?’ diye düşünmeye başlarız. Tabi bu benim istememle olmuyor oyuncuların da isteyip anlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Takım performansını da değerlendiren Kocaman, “Hiçbir antrenör kapasitesi olmayan bir oyuncuyu koşturamaz. Bu kapasite meselesi. Özellikle vurgulamak istediğim budur. Öncelik kapasiteli oyuncuları bir arada tutabilmek sonraki aşama ise bu oyuncuları sistem etrafında birleştirebilmek. Bunu bazen başarıyoruz, bazen başaramıyoruz. Şartlar antrenörün yeterliliği ile oluşmuyor. Birkaç şeyin bir arada olması gerekiyor. Bizim açımızdan hedef özellikle yük dağılımını biraz daha eşitlikçi hale getirmek. Bu kolay olmuyor. Zaman alıyor. Ama elde ettikten sonra başarılı olma ihtimalini arttırıyor" dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ 4 MAÇLIK PERİYOT ALDIĞIMIZ PUANI PEKİŞTİRECEK BİR PERİYOT”



Torku Konyaspor Teknik Direktörü Kocaman, önlerinde bulunan 4 maçlık periyotu da değerlendirerek, “Önümüzde içeride Gaziantepspor ve Gençlerbirliği, dışarıda ise İstanbul deplasmanında oynayacağımız Başakşehir ve Fenerbahçe maçları var. Trabzonspor maçından önce ‘Bu maç bizim için seviye belirleyici maç olacak’ demiştim. Önümüzdeki 4 maçlık periyot aldığımız puanı pekiştirecek bir periyot. Nereye doğru gidebileceğimiz açısında bir yön belirleyecek gibi gözüküyor. Yüzde 10-20 aşağı, yüzde 10-20 yukarı gibi söylemek lazım. Bu 4 maçın içinde bizim grubumuzda olan takımlarda var, bizim grubumuzun üzerinde olan takımlarda var. İçeride ve dışarıda tam grubun dengesi gibi duran maçlar oynayacağız. Bu maçlar ileriye dönük olarak neler yapabiliriz açısında bana da birkaç cümle söylemem için fikir verecek" şeklinde konuştu.