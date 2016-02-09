Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri "Aykut Kocaman, Konyaspor için şans"
09.02.2016 - 13:34 | | KONYA (AA)

"Aykut Kocaman, Konyaspor için şans"

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Baydar, "Yönetim olarak, önümüzdeki dönemde de hocamızla devam etmek için teklif götürdük" dedi.

"Aykut Kocaman, Konyaspor için şans"
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın, Konya için şans olduğunu, önlerindeki dönemde de kendisiyle devam etmek için Kocaman'a teklif götürdüklerini söyledi.

Baydar, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Aykut Kocaman'ın 2005-2006 sezonunda da Torku Konyaspor'u çalıştırdığını anımsattı.

Kocaman'dan memnun olduklarını belirten Ahmet Baydar, "Aykut Kocaman Konya için şans. Yönetim olarak, önümüzdeki dönemde de hocamızla devam etmek için teklif götürdük. Kocaman da 'bana bir müddet daha süre verin' dedi. Şu ana kadar hocamızdan dönüş alamadık. Yönetim olarak, hocamızla devam etmeyi arzu ediyoruz. Kocaman'ın Konya'dan ve Konyaspor'dan memnun olduğunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon da Kocaman ile oluruz" diye konuştu.

Baydar, kupa ve ligde zorlu maçlar oynayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Takımımız yarın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak. Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağımız maçta iyi bir sonuç alarak, Konya'ya avantajlı sonuçla dönmek istiyoruz. Her maçın favorisi olabilir ama maçlar sahadaki mücadele, hırs ve istekle kazanılıyor. Takımımız ligde de zor ve önemli bir periyoda girecek. Osmanlıspor ve Sivasspor ile 10 gün içerisinde iç sahada iki önemli maça çıkacağız. Rakiplerimize saygı duyuyoruz, ancak iç sahadaki performansımızı devam ettirme adına kendilerini, iyi mücadele ve alacağımız galibiyetlerle puansız göndereceğimize ve çıkışımızı sürdüreceğimize inanıyoruz."

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber