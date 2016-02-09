"Aykut Kocaman, Konyaspor için şans"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın, Konya için şans olduğunu, önlerindeki dönemde de kendisiyle devam etmek için Kocaman'a teklif götürdüklerini söyledi.

Baydar, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Aykut Kocaman'ın 2005-2006 sezonunda da Torku Konyaspor'u çalıştırdığını anımsattı.

Kocaman'dan memnun olduklarını belirten Ahmet Baydar, "Aykut Kocaman Konya için şans. Yönetim olarak, önümüzdeki dönemde de hocamızla devam etmek için teklif götürdük. Kocaman da 'bana bir müddet daha süre verin' dedi. Şu ana kadar hocamızdan dönüş alamadık. Yönetim olarak, hocamızla devam etmeyi arzu ediyoruz. Kocaman'ın Konya'dan ve Konyaspor'dan memnun olduğunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon da Kocaman ile oluruz" diye konuştu.

Baydar, kupa ve ligde zorlu maçlar oynayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Takımımız yarın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak. Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağımız maçta iyi bir sonuç alarak, Konya'ya avantajlı sonuçla dönmek istiyoruz. Her maçın favorisi olabilir ama maçlar sahadaki mücadele, hırs ve istekle kazanılıyor. Takımımız ligde de zor ve önemli bir periyoda girecek. Osmanlıspor ve Sivasspor ile 10 gün içerisinde iç sahada iki önemli maça çıkacağız. Rakiplerimize saygı duyuyoruz, ancak iç sahadaki performansımızı devam ettirme adına kendilerini, iyi mücadele ve alacağımız galibiyetlerle puansız göndereceğimize ve çıkışımızı sürdüreceğimize inanıyoruz."