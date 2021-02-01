Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı
01.02.2021 - 20:28 | | AA

Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'in 23. haftasında yarın yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı
ABONE OL

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Aykut Kocaman, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Dar alanda topla oyun ve taktik çalışmalar üzerinde durulan idman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Galatasaray ile karşılaşacak.

Aykut Kocaman, Medipol Başakşehirde ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş, Cenk Tosun'u açıkladı!
    Beşiktaş, Cenk Tosun'u açıkladı!
  2. FIFA'dan flaş Dünya Kupası açıklaması!
    FIFA'dan flaş Dünya Kupası açıklaması!
  3. 'Kulüplerin transferlerini şaşkınlıkla izledik'
    'Kulüplerin transferlerini şaşkınlıkla izledik'
  4. Galatasaray, bir kez daha mahkemelik oldu
    Galatasaray, bir kez daha mahkemelik oldu
  5. Akhisarspor'da 4 imza birden
    Akhisarspor'da 4 imza birden



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Son dakika - Galatasaray, Mustafa Muhammed ve DeAndre Yedlin'den sonra Gedson'u da açıkladı

Son dakika - Galatasaray, Mustafa Muhammed ve DeAndre Yedlin'den sonra Gedson'u da açıkladı

"Bugün en az Göztepe'ye imza attığım ilk günkü kadar mutluyum"

"Bugün en az Göztepe'ye imza attığım ilk günkü kadar mutluyum"

Son dakika - Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin lisansını çıkarttı!

Son dakika - Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin lisansını çıkarttı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet