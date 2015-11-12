Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Aykut Kocaman: 'Oyun şiddetimizi artırmalıyız'
12.11.2015 - 12:27 | | Konya (AA)

Aykut Kocaman: 'Oyun şiddetimizi artırmalıyız'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Eskişehirspor maçıyla yeniden 1,5 ve üstü puan ortalamasını tutturmayı amaçladıklarını söyledi.

Aykut Kocaman: 'Oyun şiddetimizi artırmalıyız'
ABONE OL

Kocaman, yaptığı açıklamada, 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçında gol yedikleri ana kadar rakiplerine pozisyon vermediklerini belirterek, "Takımım geriye düştüğü andan sonra reaksiyon veremedi. Milli maç arasında bu sorun neden kaynaklanıyor ona bakacağız" dedi.

Kocaman, ligde 22 Kasım Pazar günü sahalarında Eskişehirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Eskişehirspor karşılaşması için çalışıyoruz. Eskişehirspor maçıyla yeniden 1,5 ve üstü puan ortalamasını tutturmayı hedefliyoruz. Bu maçta ve genel itibarıyla oyun şiddetimizi artırmayı istiyoruz. Özellikle sezonun ortasındaki saldırgan oyunumuz yeniden sağlamayı amaçlıyoruz."

Sezonun ilk yarısının bitimine az bir süre kaldığını vurgulayan Kocaman, transfer konusunu değerlendirdi.

Kocaman, transferde adım adım gitmekte fayda olduğunu vurgulayarak, "3-4 maçlık periyodu gözlemlemek lazım. Ondan sonra 'acaba ihtiyaç olacak mı, olmayacak mı?' Bunun kararını vermek istiyoruz. Ona göre sezon ortasında hamle yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber