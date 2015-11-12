Aykut Kocaman: 'Oyun şiddetimizi artırmalıyız'

Kocaman, yaptığı açıklamada, 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçında gol yedikleri ana kadar rakiplerine pozisyon vermediklerini belirterek, "Takımım geriye düştüğü andan sonra reaksiyon veremedi. Milli maç arasında bu sorun neden kaynaklanıyor ona bakacağız" dedi.

Kocaman, ligde 22 Kasım Pazar günü sahalarında Eskişehirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Eskişehirspor karşılaşması için çalışıyoruz. Eskişehirspor maçıyla yeniden 1,5 ve üstü puan ortalamasını tutturmayı hedefliyoruz. Bu maçta ve genel itibarıyla oyun şiddetimizi artırmayı istiyoruz. Özellikle sezonun ortasındaki saldırgan oyunumuz yeniden sağlamayı amaçlıyoruz."

Sezonun ilk yarısının bitimine az bir süre kaldığını vurgulayan Kocaman, transfer konusunu değerlendirdi.

Kocaman, transferde adım adım gitmekte fayda olduğunu vurgulayarak, "3-4 maçlık periyodu gözlemlemek lazım. Ondan sonra 'acaba ihtiyaç olacak mı, olmayacak mı?' Bunun kararını vermek istiyoruz. Ona göre sezon ortasında hamle yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.