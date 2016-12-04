Aykut Kocaman: “Özellikle 10 kişi kaldıktan sonrada iyi oynadık”

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Aykut Kocaman, rakibin iyi oynadığını belirterek, ”Özellikle biz 10 kişi kaldıktan sonra da iyi oynadılar. Karşı takıma da geçmiş olsun diyorum. Alanyaspor deplasmanı iyi bir takım var, iyi oyuncular var ve çok zor bir deplasman onların ötesinde de bir zorluk var, bunu da net yaşadım. Bunu etkileyen en önemli nedenlerden biri de maçın önüne geçen hakem kararı. Bu ülkenin en önde gelen hakemi ve ismini duyduğumuzda bize güven telakki eden Ali Palabıyık bugün oyunun önüne geçti. Oyunun önüne geçen çok şey vardı önce bunları çözelim ki sonra oyunu konuşalım. Doğru başladık, iyi gidiyordu işler. Alanyaspor da biz de pozisyonlara girdik. Bizim farkımız, değerlendirdik. Belki en zor deplasmanlardan biri, aslında hakem açısından da rahat bir hale getirdik. Bir anda kırmızı kart çıktı. Ne olduğunu anlayamadık. Sonra bir baktık alakası yok” dedi.

“Bu kalitede bir hakemin yaptığı hata anlaşılır gibi değil”

Bunu iki taraftan irdelemek gerektiğini de sözlerine ekleyen Kocaman, ”Oyuncular gol attıktan sonra sevinecek. Bu işin doğası. Kaldı ki hiçbir oyuncumuzun attığı golden sonra takımı rencide edici şeyi onaylamıyoruz. Durup dururken ne gördün, sadece ellerini açmış seyirciye bir hareket yok. Ne gördün de oyundan attın? Anlaşılır gibi değil. Bir anda A'dan Z'ye değişen oyun. İkinci yarıda çok doğru oynadılar. Beraberliği yakaladılar. Çok zorlandık psikolojik olarak da geriye düştük. Maçın sonralarında biz de yenmeyi istedik. Biraz şuursuzca da olsa, onlar da istedi. Ve oyun bize döndü. Bu kalitede bir hakemin yaptığı hata anlaşılır gibi değil” diye konuştu.