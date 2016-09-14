Aykut Kocaman: Rakibimizin zayıf taraflarından faydalanacağız

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeşil-beyazlı futbolcu Ali Çamdalı ile birlikte UEFA Avrupa Ligi H grubunda yarın saat 22.05'te oynayacakları Shakhtar Donetsk maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İstanbul takımları ve Trabzonspor dışında her kentin en büyük arzularından bir tanesinin Avrupa Kupaları'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde temsil hakkı kazanmak olduğunu belirten Kocaman, bu özlemi Konya'nın geçen seneki performansı ile giderdiğini ve guruplardaki ilk maçını da Shakhtar Donetsk ile oynayacağını söyledi.



'EN ÖNEMLİSİ TECRÜBE'

İki takım arasında önemli farklılıklar olduğunu belirten Kocaman, en önemli farkın tecrübe olduğunu vurguladı. İlk defa Avrupa Kupaları'nda oynayacaklarını ifade eden Kocaman, "Rakibimiz ise UEFA kupasını kazanmış, Avrupa liginde başarılı sonuçlar almış ve oynadığı maçların yüzde 50'sini kazanma alışkanlığı kazanmış takımlardan bir tanesi. En önemli şey olan tecrübe ise oynanmadan da elde edilmiyor. Ancak yarınki maçla beraber Konya şehri ve Konyaspor takımı bu tecrübeyi yavaş yavaş elde etmeye başlayacak. Yarınki maçın skor kadar bize en önemli katkısı bu olacak." dedi.



'ZAYIF TARAFLARINDAN FAYDALANACAĞIZ'

Kuvvetli bir takıma karşı oynayacaklarını ancak hiçbir takımın mükemmel olmadığını da belirten Kocaman, Shakhtar Donetsk'in zayıf tarafları olduğunu, ligdeki birikimleriyle birlikte bu zaaflarından istifade etmek için büyük çaba göstereceklerini belirtti.



'BİZİM İÇİN ALINACAK PUAN ÖNEMLİ'

Karşılaşma sonrası alınacak olan puan ya da puanların önemi sorulan Kocaman, "Puan bizim için çok ciddi bir adım olur. Gruptaki takım güçlerine baktığımızda içeride oynayacağımız Shakhtar maçından alınacak puan, bizi Gent maçına kadar hesapların içinde tutma ihtimalini veriyor." dedi.



'HORA'YI YÜZDE 100 İYİLEŞMEDİYSE OYNATMAYIZ'

Ion Hora'nın sakatlığı ile ilgili soru üzerine de Kocaman, şunları söyledi:

"Rangelov'un cezasını öğrenince çok hızlı bir şekilde Avrupa Kupası maçları için bir oyuncu almamız gerekiyordu. Yoksa normal şartlarda transfer ön tarafa fazla istemiyordum. Ve Hora'yı aldık. Ama yine de böyle sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla tamamen yarın için transfer ettiğimiz bir oyuncunun bir özel maçta sakatlığıyla karşı karşıya kaldık. Benim bu konuda genel tarzım yüzde yüz hazır olmadığı sürece bir oyuncuyu tekrar riske atmaktan yana değil. Çünkü bir maçta bitmiyor işler. Arka arkaya maçlar var. Oyuncuları yüzde yüz sağlıklı bir şekilde sahada tutmaya çalışmak genel tarzım. Hora'da bugün ve yarın özellikle kontrolden geçecek. Eğer kontroller neticesinde yüzde yüz olabileceği konusunda kendisi ve doktor karar verirse kadronun içinde tutmak niyetindeyim."



"TERİMİZİN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Güçlü bir rakip ile karşı karşıya geleceklerini belirten Yeşil-beyazlı futbolcu Ali Çamdalı ise "Gücümüzün farkındayız. Yarın bunu sahaya yansıtıp, iyi bir sonuç almak istiyoruz. İki yıldır gösterdiğimiz başarıyı biz takım olarak gösterdik. İlk dakikadan son dakikaya kadar, terimizin son damlasına kadar savaşacağız. Yarınki maçta en büyük gücümüz takım olmaktır."