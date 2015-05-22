Aykut Kocaman rekor peşinde!
Spor Toto Süper Lig yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Torku Konyaspor, galip gelmesi halinde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde 47 puanla rekor kıracak.
Süper Lig'de 12 sezon mücadele eden Konya temsilcisi, daha önce Kocaman döneminde bir sezonda en fazla 46 puan toplamıştı.
Yeşil-beyazlılar, 2005-2006 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde 46 puanla, kulüp tarihinde en fazla puan toplama başarısını göstermişti.
En az 16 puan aldı
Torku Konyaspor, ligde ilk kez 1990-1991 sezonunda boy gösterdi. Yeşil-beyazlılar o sezon ligi, 34 puanla 12. sırada tamamladı.
1991-1992'de 32 puan alarak, ligi yine 12. sırada bitiren Konya ekibi, 1992-1993 sezonunda tarihinin en kötü performansını göstererek, sezonu 16 puanla son sırada tamamladı. O sezon küme düşen takımların arasında yer alan Torku Konyaspor, 12 sezon Süper Lig'e çıkma başarısı gösteremedi.
2003-2004 sezonunda tekrar Süper Lig'e çıkan Torku Konyaspor, o yıl 44 puan topladı. 2004-2005'de başarısını devam ettiren yeşil-beyazlılar, 45 puanla sezonu 12. sırada tamamladı.
Daha sonra 2006-2007'de 45, 2007-2008'de 36 puan alan yeşil-beyazlılar, 2008-2009 sezonunda sergilediği kötü performansla 38 puan aldı ve bir alt lige düştü. 2010-2011 sezonunda tekrar Süper Lig'e çıkan Konya ekibi, Yılmaz Vural yönetiminde 34 maçta 24 puan alarak, çıktığı sezon yeniden küme düştü.
2013-2014 yılında Süper Lig'de tekrar boy gösteren yeşil-beyazlılar, gösterdiği iyi performansla 42 puan topladı ve ligi 11. sırada tamamladı. 2014-2015 sezonunda yeni stadıyla iyi bir hava yakalayan Torku Konyaspor, sezonun bitimine 2 hafta kala 44 puan aldı.
Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Yeşil-beyazlılar, 3 puan alması halinde 2005-2006 yılındaki 46 puan rekorunu yine Aykut Kocaman döneminde kıracak.
Puan tablosu Sezon Organizasyon Puan
2014/2015 Süper Lig 44
2013/2014 Süper Lig 42
2010/2011 Süper Lig 24
2008/2009 Süper Lig 38
2007/2008 Süper Lig 36
2006/2007 Süper Lig 45
2005/2006 Süper Lig 46
2004/2005 Süper Lig 45
2003/2004 Süper Lig 44
1992/1993 Süper Lig 16
1991/1992 Süper Lig 32
1990/1991 Süper Lig 34