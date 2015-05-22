Aykut Kocaman rekor peşinde!

Süper Lig'de 12 sezon mücadele eden Konya temsilcisi, daha önce Kocaman döneminde bir sezonda en fazla 46 puan toplamıştı.

Yeşil-beyazlılar, 2005-2006 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde 46 puanla, kulüp tarihinde en fazla puan toplama başarısını göstermişti.

En az 16 puan aldı

Torku Konyaspor, ligde ilk kez 1990-1991 sezonunda boy gösterdi. Yeşil-beyazlılar o sezon ligi, 34 puanla 12. sırada tamamladı.

1991-1992'de 32 puan alarak, ligi yine 12. sırada bitiren Konya ekibi, 1992-1993 sezonunda tarihinin en kötü performansını göstererek, sezonu 16 puanla son sırada tamamladı. O sezon küme düşen takımların arasında yer alan Torku Konyaspor, 12 sezon Süper Lig'e çıkma başarısı gösteremedi.

2003-2004 sezonunda tekrar Süper Lig'e çıkan Torku Konyaspor, o yıl 44 puan topladı. 2004-2005'de başarısını devam ettiren yeşil-beyazlılar, 45 puanla sezonu 12. sırada tamamladı.

Daha sonra 2006-2007'de 45, 2007-2008'de 36 puan alan yeşil-beyazlılar, 2008-2009 sezonunda sergilediği kötü performansla 38 puan aldı ve bir alt lige düştü. 2010-2011 sezonunda tekrar Süper Lig'e çıkan Konya ekibi, Yılmaz Vural yönetiminde 34 maçta 24 puan alarak, çıktığı sezon yeniden küme düştü.

2013-2014 yılında Süper Lig'de tekrar boy gösteren yeşil-beyazlılar, gösterdiği iyi performansla 42 puan topladı ve ligi 11. sırada tamamladı. 2014-2015 sezonunda yeni stadıyla iyi bir hava yakalayan Torku Konyaspor, sezonun bitimine 2 hafta kala 44 puan aldı.

Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Yeşil-beyazlılar, 3 puan alması halinde 2005-2006 yılındaki 46 puan rekorunu yine Aykut Kocaman döneminde kıracak.

Puan tablosu Sezon Organizasyon Puan

2014/2015 Süper Lig 44

2013/2014 Süper Lig 42

2010/2011 Süper Lig 24

2008/2009 Süper Lig 38

2007/2008 Süper Lig 36

2006/2007 Süper Lig 45

2005/2006 Süper Lig 46

2004/2005 Süper Lig 45

2003/2004 Süper Lig 44

1992/1993 Süper Lig 16

1991/1992 Süper Lig 32

1990/1991 Süper Lig 34