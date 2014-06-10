Aykut Kocaman Rizespor'a mı?

Sezonu 42 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da Uğur Tütüneker'in ardından takımın başına kimin geçeceği henüz netlik kazanmadı.

Karadeniz temsilcisinde yönetim, teknik direktörlük için son olarak Aykut Kocaman ile görüştü.

Fikir alışverişinde bulunan taraflar, tekrar bir araya gelmek üzere toplantıdan ayrıldı. Çaykur Rizespor, teknik direktör konusundaki kararını bu hafta içinde açıklayacak.

(ntvspor)