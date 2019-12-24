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HaberlerKonyaspor Haberleri Aykut Kocaman şaşırttı! Takımın başında sadece 3 galibiyet...
24.12.2019 - 09:50 |

Aykut Kocaman şaşırttı! Takımın başında sadece 3 galibiyet...

İttifak Holding Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman, bu sezon takımın başında sadece 3 galibiyet alabildi. Son olarak sahasında Trabzonspor'a kaybeden yeşil beyazlı takım sıralamada 15. sıraya geriledi.

Aykut Kocaman şaşırttı! Takımın başında sadece 3 galibiyet...
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Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'da kötü gidişat sürüyor. Ligde son 9 maçını kazanamayan Aykut Kocaman'ın öğrencileri ligde sadece 3 galibiyet alabildi.

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Aykut Kocaman:

Son olarak evinde Trabzonspor'a kaybeden yeşil beyazlı ekip ligde de 15. sıraya geriledi.

2018 Kasım ayında takımın başına geçen Aykut Kocaman, Konyaspor'un başında 39 maça çıktı. Bu maçlarda yalnızca 1.08 puan ortalaması yakalayan Kocaman, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı son dönemde ise 46 maçta 2.07 ortalama yakalamayı başarmış ancak ligi ikinci sırada tamamlamıştı.

Aykut Kocaman şaşırttı Takımın başında sadece 3 galibiyet...

Bu sezon birçok kez istifa sinyali veren deneyimli teknik direktör için Konyaspor yönetiminin desteği sürüyor. 

Yeşil beyazlı takım Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Alanyaspor'a konuk olacak.

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