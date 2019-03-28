Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Aykut Kocaman: Şenol Güneş geldi ve doğrusunu yaptı
28.03.2019 - 14:19 |

Aykut Kocaman: Şenol Güneş geldi ve doğrusunu yaptı

Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, milli takım ve Şenol Güneş ilgili açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman: Şenol Güneş geldi ve doğrusunu yaptı
ABONE OL

Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, TRT Spor'da spor gündemi ve milli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Kocaman'ın sözleri:

Milli Takım istenilen sonuçları aldı. Oyuncuları ve teknik kadroyu kutluyorum. Fransa maçı bizim için test olmaz ama gücümüzün nerede olduğunu görmek açısından değerli. Milli Takım söz konusu ise form durumuna bakılmaksızın bazı isimler her zaman forma giyer. Şenol hoca geldi ve doğrusunu yaptı. Oyuncularımın başarılarının karşılığını almaları için milli takıma çağrılmalarını beklerdim. Milli takımı temsil etmek bir onu işidir.

Planladığımızdan 2 ile 4 puan gerideyiz. Takım olarak hedefe odaklanma konusunda iyi olduğumuz söylenemez. Büyük beklentiler, büyük hayal kırıklıkları oluşturabiliyor. Hücum oyuncularımızın eksikliği ofansif anlamda bizi sıkıntıya sokuyor.

Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
  2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
  3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
  4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
  5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
    Podolski'den Max Kruse açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber