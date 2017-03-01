Aykut Kocaman teklifi kabul etmedi!

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, yönetimin yaptığı açıklamaların ardından rahatsızlığını açık şekilde dile getirerek sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı alan deneyimli hocanın, 2 yıllık yeni mukavele teklifini de olumsuz yanıtlayacağı belirtildi. Henüz kulüple masaya oturmayan Kocaman'ın yönetime kırgın olduğu, bu sebeple kalmayı düşünmediği öğrenildi.

Kocaman'ın ismi dön dönemde Fenerbahçe ile anılıyor...