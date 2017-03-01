01.03.2017 - 09:43 |
Aykut Kocaman teklifi kabul etmedi!
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kendisine yapılan teklifi kabul etmedi
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, yönetimin yaptığı açıklamaların ardından rahatsızlığını açık şekilde dile getirerek sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığı ileri sürüldü.
1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı alan deneyimli hocanın, 2 yıllık yeni mukavele teklifini de olumsuz yanıtlayacağı belirtildi. Henüz kulüple masaya oturmayan Kocaman'ın yönetime kırgın olduğu, bu sebeple kalmayı düşünmediği öğrenildi.
Kocaman'ın ismi dön dönemde Fenerbahçe ile anılıyor...