Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Aykut Kocaman teklifi kabul etmedi!
01.03.2017 - 09:43 |

Aykut Kocaman teklifi kabul etmedi!

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kendisine yapılan teklifi kabul etmedi

Aykut Kocaman teklifi kabul etmedi!
ABONE OL

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, yönetimin yaptığı açıklamaların ardından rahatsızlığını açık şekilde dile getirerek sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı alan deneyimli hocanın, 2 yıllık yeni mukavele teklifini de olumsuz yanıtlayacağı belirtildi. Henüz kulüple masaya oturmayan Kocaman'ın yönetime kırgın olduğu, bu sebeple kalmayı düşünmediği öğrenildi.

Kocaman'ın ismi dön dönemde Fenerbahçe ile anılıyor...

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. TFF 1. Lig - Boluspor: 1 - Hatayspor: 0
      TFF 1. Lig - Boluspor: 1 - Hatayspor: 0
    2. Erzurumspor'a taraftarından 6 bin meşaleli sevgi yolu
      Erzurumspor'a taraftarından 6 bin meşaleli sevgi yolu
    3. Son dakika - Adanaspor, TFF 1. Lig'e veda etti.
      Son dakika - Adanaspor, TFF 1. Lig'e veda etti.
    4. Olympique Marsilya, Pape Gueye'yi transfer etti
      Olympique Marsilya, Pape Gueye'yi transfer etti
    5. Antalyaspor, 15 yaşındaki Emre Uzun'la profesyonel sözleşme yaptı
      Antalyaspor, 15 yaşındaki Emre Uzun'la profesyonel sözleşme yaptı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?

    Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?

    Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?

    Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?

    Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?

    Sıradaki Haber