Aykut Kocaman UEFA kadrosunu açıkladı...

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.



Yeşil-beyazlıların, UEFA'ya gönderdiği 24 kişilik listede Sissoko, Vedat Bora ile Can Demir Aktav yer almadı.



Atiker Konyaspor'un UEFA'ya gönderdiği listede şu futbolcular bulunuyor: Serkan Kırıntılı, Kaya Tarakçı, Abdülaziz Demircan, Barry Douglas, Selim Ay, Ali Turan, Jagos Vukovic, Abdülkerim Bardakçı, Mehmet Uslu, Nejc Skubic, Volkan Fındıklı, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Riad Bajic, Demi Milosevic, Kibong Mbamba, Emre Can Atila, Ali Dere, Amir Hadziahmetovic, Alban Meha, Dimitar Rangelov, Halil İbrahim Sönmez, Ioan Hora.

