Aykut Kocaman: Umarım böyle devam eder

Teknik direktör Aykut Kocaman, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Torku Konyaspor'un yeni ve önemli bir tesise kavuştuğunu belirtti.

Takımının Eskişehirspor karşısında kırılganlık göstermediğini ve maçı galibiyetle tamamladıklarını kaydeden Kocaman, dirençli bir görüntü ortaya koyduklarını ifade etti. Kocaman, "Umarım bu böyle devam eder. Eskişehirspor karşısında alınan galibiyet, devreye 5 maç kala bizi yukarıdaki grup içinde tutacak gibi görünüyor" dedi.

Deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçına ilişkin ise Kocaman, son iki müsabakasını kazanmış, formda bir ekiple karşılaşacaklarını söyledi.

Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas organizasyonlarının ardından teknik çalışma yaptı. Yeşil beyazlılar, koşunun ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Tedavisine devam edilen Holmen ve Volkan Fındıklı antrenmana katılmadı. Junior ise takımdan ayrı çalıştı.