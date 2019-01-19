Aykut Kocaman: "Yön belirlemeye çalışan bir takımız"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, soğuk hava ve zorlu zemine rağmen maçtan galibiyetle ayrılmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.



İstekli bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Kocaman, "Biz yön belirlemeye çalışan bir takımız. İkinciyle aramızda 4 puanlık bir fark var. Altımızdaki takımlarla da hemen hemen 1-2 maçlık fark var. Dolayısıyla bu maç, yön belirleyeceğimiz karşılaşmalardan birisiydi." ifadelerini kullandı.



Bu duyguyla maça çıktıklarını aktaran Kocaman, "Arkadaşlarımızla, nasıl daha çok maç kazanırız ve doğru futbolu nasıl oynarız düşüncesindeyiz. Bugün de böyle başladık. İlk yarı planladığımız gibi geçti diyebiliriz. İstekli bir takımı kalemize çok yaklaştırmadık. Anlık durumlar dışında ilk yarının ortalarında kontrolü sağlayıp, devreyi önde bitirmeyi başardık." şeklinde konuştu.



İkinci yarıda şanssız bir gol yediklerini belirten Kocaman, şöyle konuştu: "İkinci yarıya iki takım da önde oynayarak başladı ve kornerden gol bulduk. 'Maç bitti.' dediğimiz anda, Serkan belki de sezonun nazarlık golünü yedi. Standartların çok çok altında bir şekilde kalemize gelen golle, maç bambaşka bir hal aldı. Erzurumspor kazandığı moralle direkt toplarla kalemize gelmeye başladı ve biz çok fazla çıkamadık. Kazanma odaklı bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Atakları savuşturarak kazanmayı başardık. Bu nedenle son derece mutluyuz."