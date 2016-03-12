Aykut Kocaman: 'Zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak sevindirici'

Aykut Kocaman 1-0 kazandıkları Gaziantepspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Biz bu maçı kazanmak istiyorduk. Bu anlamda maça golle başlamak bizim için avantajdı. Çok net pozisyonlar yakaladık. İkinci golü bulsak rakibi oyundan düşürebilirdik ama başaramadık. Son 10 dakikayı Gaziantepspor lehine ayırmak lazım. Skoru artırmak için çalışmalar yaptık ama başaramadık. Bizim skoru üretmemizi engelleyen rakibimizin kalecisini kutluyorum. Karşılaşmanın son bölümü bizim için sıkıntılı oldu ama böyle bir deplasmandan 3 puanla ayrılmak son derece sevindirici"